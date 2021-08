Il était une fois… 2fxfslematin

En lançant le balado queer 2fxfslematin à l’été 2019, Charles-Alexandre Morin et Jess Corneau – Charlie et Jess-pvm pour les intimes – avaient pour seul objectif de s’amuser. «On se disait : si 50 personnes nous écoutent, c’est vraiment correct», se souvient Charlie.

Deux ans plus tard, leur «podcast coquin» qu’ils qualifient non sans humour de «seule radio-poubelle homosexuelle de gauche» rejoint des milliers de fidèles auditeurs qui l’ont élu Meilleur balado deux années consécutives au fameux palmarès annuel Best of MTL du magazine Cult MTL.

Avec son thème d’ouverture évoquant celui de Salut Bonjour, son nom qui fait un clin d’œil à Deux filles le matin et leurs nombreuses «pauses cafés», desquelles Charlie et Jess reviennent toujours «overcaféïnés», on pourrait être tenté de classer 2fxfslematin – «fifs avec un x parce qu’on ne veut pas se faire shut down par la police des mœurs», disent-iels* – dans la catégorie des balados humoristiques légers.

Mais au-delà d’interpeller affectueusement leurs auditeurs les «mounes» (diminutif de moumounes), les deux animateur(trice)s qui n’ont pas la langue dans leur poche discutent en toute transparence des enjeux touchants la communauté LGBTQ+, que ce soit en partageant leurs expériences personnelles ou en discutant avec des invités.

Ce faisant, leur émission remplit une mission éducative. «C’est nécessaire pour les personnes queers de se sentir entendues et d’écouter du contenu qui les concerne et leur ressemble. La petite touche d’humour, c’est le crémage sur le beau gâteau!» affirme Charlie, tout sourire.

Les enjeux queers en français svp

Si du côté anglophone, Tranna Wintour et Thomas Leblanc – qu’iels ont d’ailleurs reçu – adressent superbement les réalités queer avec Chosen Family, 2fxfslematin comble un besoin au Québec en étant un des rares balados en français à se consacrer entièrement à ces questions.

«Le podcast francophone est assez didactique et prend souvent une forme documentaire, tandis que le podcast anglophone est vraiment plus dans l’informel et dans le partage d’expérience, observe Charlie. Je trouve qu’on arrive à faire un heureux mélange des deux.»

«Il y avait clairement un vide à combler, renchérit Jess. Au Québec, en télé et en cinéma, il n’y a pas beaucoup de personnes trans ou de sujets vraiment queer… Quoi qu’il commence à y en avoir… Je ne veux pas dire qu’on a parti la vague là! Mais… On a parti la vague!» lance-t-iel en éclatant de rire.

2fxfslematin se veut rassembleur et s’adresse à tous les publics. «Pour les personnes hétérosexuelles, c’est une occasion de se mettre en posture d’écoute et d’en apprendre sur nos réalités. C’est bien mieux que de faire subir des interrogatoires à tout bout de champ aux personnes queers», souligne Charlie avec une pointe de reproche dans la voix.

«Maintenant, quand ça ne leur tente pas d’expliquer quelque chose, les queers peuvent simplement dire : “Va écouter 2fxfslematin! Ils ont fait un épisode là-dessus!”», ajoute fièrement Jess.

De retour pour Fierté Montréal

Les deux «mounes» feront leur grand retour la semaine prochaine lors d’un épisode spécial dans le cadre de Fierté Montréal. En compagnie de leur «grande chum» Safia Nolin, iels discuteront de la place des groupes fétichistes au défilé, de la relation tendue entre la communauté LGBTQ+ et la police ainsi que de l’omniprésence des commanditaires dans les événements de la Fierté.

À ce propos, 2fxfslematin est produit entièrement de façon indépendante, ce qui garantit à Charlie et Jess une pleine liberté. «Comme queer, prendre la parole avec confiance, ce n’est pas toujours facile, souligne Jess. On apprécie le fait de ne pas avoir de commanditaire qui nous souffle dans le bas du dos.»

«Qui nous souffle dans le bas du dos?! interromps Charlie dans un de ses éclats de rire contagieux. Qui murmure à mon tramp stamp!?»

Reprenant son sérieux, il poursuit : «Quand on est issu d’une communauté marginalisée, il y a une pression très forte d’offrir la représentation la plus top-notch possible de qui on est. Nous, on dit ce qu’on veut! On dit souvent qu’il faut naviguer dans le monde avec la confiance d’un homme straight. C’est ce qu’on fait.»

«En voulant essayer d’être une minorité modèle, on peut compromettre son essence et qui on est. Notre proposition est très claire : c’est du trash talk entre nous deux et nos invités.» Charles-Alexandre Morin, coanimateur de 2fxfslematin

Une troisième saison au sommet

En septembre, 2fxfslematin entamera officiellement sa troisième saison. Sans révéler qui seront leurs «invités de marque», les deux acolytes promettent qu’iels atteindront leur apogée. «Après, ça ne va aller qu’en empirant, blague Charlie. Comme Ru Paul’s Drag Race : ça sera prévisible et ça deviendra corpo et vendu!»

Profitons de cette mention de la populaire télé-réalité pour annoncer que le dynamique duo reprendra aussi du service cet automne avec leur autre balado, Crache ton thé, qui commentera chaque épisode de la deuxième saison de Canada’s Drag Race.

Après 40 épisodes, 2fxfslematin est loin d’être à court de sujets à explorer. «C’est inépuisable. Juste cette saison, on ne sait plus où se garrocher», se réjouit Jess-pvm.

Lorsqu’on leur demande qui serait leur invité de rêve, Jess échappe le nom de la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Soudainement, le regard de Charlie s’illumine : «Pour vrai, Manon, c’est la queen of the gays! Ce serait une rencontre au sommet de la royauté homosexuelle!» s’enthousiasme-t-il. L’invitation est lancée.

Pour les lecteurs qui découvrent 2fxfslematin en lisant cet article, Charlie et Jess recommandent de commencer par le commencement en écoutant leur tout premier épisode. «Parce qu’on se lance directement dans la réappropriation des insultes homophobes, ce qui explique pourquoi on s’appelle 2fxfslematin», détaille Charlie.

À ces nouveaux auditeurs, iels disent : «Bienvenue dans notre monde!»

*Jess Corneau est non-binaire. Ses pronoms sont iel et ellui, ou encore «Sa Majesté, Votre Altesse ou Vôtre Grâce», comme iel le propose avec humour dans un épisode de 2fxfslematin.

Fierté Montréal

Fierté Montréal s’ouvrira le 9 août avec un spectacle du doué auteur-compositeur-interprète malécite et bispirituel Jeremy Dutcher. Jusqu’au 15 août, jour du traditionnel défilé, les festivaliers pourront prendre part à des spectacles de musique, des performances de drag queens et de drag kings, des DJ sets, des cabarets littéraires ainsi qu’à un hommage à Michel Louvain. La programmation complète est en ligne.

2fxfslematin

L’épisode spécial Fierté sera diffusé le 11 août à 15h

La troisième saison démarrera le 17 septembre sur Choq.ca