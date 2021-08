Les plus belles librairies de quartier où acheter des livres québécois

Le 12 août, j’achète un livre québécois! est de retour pour une une huitième édition. Voici donc notre sélection de librairies de quartier d’exception où trouver la perle rare.

Le port de tête – Plateau-Mont-Royal

Difficile de choisir parmi la panoplie de charmantes librairies ayant pignon sur l’avenue Mont-Royal. Avec ses deux succursales bien garnies et son ambiance apaisante, le Port de tête se démarque toutefois du lot. La boutique propose des livres neufs et d’occasion versant dans la philosophie, les sciences humaines, les arts, le roman et la bande dessinée. L’adresse possède aussi une collection intéressante de livres rares aux tirages pratiquement épuisés.

262 Avenue du Mont-Royal E

N’était-ce pas l’été – Petite-Italie

Mélanie Guillemette a pris le pari risqué d’ouvrir une librairie au plus fort de la pandémie, et il faut dire que c’est réussi. L’entrepreneure s’est donné comme mission de faire connaître le talent des auteurs d’ici depuis son local niché sur le boulevard Saint-Laurent. Le projet fait partie d’une plus large initiative, les petites productions OBNL, qui vise à offrir une vie culturelle diversifiée aux gens du quartier.

6792 Boulevard Saint-Laurent

Le renard perché – Hochelaga-Maisonneuve

Une belle librairie, c’était tout ce qu’il manquait au quartier foisonnant d’Hochelaga-Maisonneuve, et les trois fondatrices livrent la marchandise sur la rue Ontario, tout près de la Place Simon-Valois. L’adresse propose notamment un vaste choix en littérature jeunesse.

3731 Rue Ontario E

Livresse – Sud-Ouest

Cette jolie vitrine située sur la rue Notre-Dame vaut une escale sur la route menant au Marché Atwater. En plus de sa sélection étoffée d’essais et de fiction pour adultes, l’endroit nourrit régulièrement une section Éveil tout au fond de la boutique. On y trouve une tonne de trésors pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

2671 Rue Notre Dame O

Euguélionne – Centre-Sud

Nichée sur la rue Beaudry, cette librairie se spécialise dans la littérature des femmes, les ouvrages féministes, ainsi que les livres issus de la communauté LGBTQ+. La collection offre aussi des questionnements rafraîchissants sur le racisme et la colonisation. Une panoplie d’événements et de cercles de lecture pour les femmes de tous horizons s’y tiennent aussi fréquemment.

1426 Rue Beaudry

Drawn and Quarterly – Mile-End

Aux bibliophiles qui ont soif de littérature anglophone et qui aiment admirer l’art des couvertures de livres, rendez-vous à cette adresse devenue incontournable de la rue Bernard. Le jour, D+Q se veut un chef de file de la littérature pour enfants à Montréal et, le soir, la librairie accueille un éventail de lancements et de clubs de lecture pour tous les goûts et tous les âges.

176 et 211 Rue Bernard O

Librairie Racines – Rosemont-Petite-Patrie

La librairie Racines s’ancre dans les mondes littéraires des personnes autochtones ou racisées. Le mandat premier de l’organisme consiste à valoriser les histoires, les cultures et les réalités plurielles de ces communautés. L’établissement a évolué pendant trois ans dans le quartier de Montréal-Nord avant de déménager près de la station de métro Beaubien l’année dernière.

6524 Rue Saint-Hubert