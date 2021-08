POP Montréal fête ses 20 ans avec Backxwash et Safia Nolin

Le festival POP Montréal dévoile une programmation phénoménale pour son 20e anniversaire. Les célébrations se dérouleront ainsi du 22 au 26 septembre avec Backxwash, Safia Nolin, Laura Niquay, Suuns et bien d’autres.

POP Montréal voit les choses en grand pour ses 20 ans. Le festival qui célèbre la musique indépendante d’ici et d’ailleurs a en effet convié pléthore d’artistes, tant ceux qui ont marqué son histoire que la relève.

«Quelle folle époque! […] Oui, c’est encore une pandémie et nous devons rester prudents, mais nous pouvons célébrer et être reconnaissants de pouvoir encore aller à des spectacles et écouter de la musique live extraordinaire. Quel cadeau!», s’est réjoui Daniel Seligman, le directeur artistique de POP Montréal, un communiqué.

Pendant cinq jours, les festivaliers auront donc de quoi se gâter et passer du bon temps dans le Mile End – le quartier général de POP Montréal. Ils pourront notamment applaudir The Dears, déjà présents pour sa première édition en 2002, le 23 septembre lors d’un concert acoustique.

Cet anniversaire sera aussi l’occasion de découvrir de nouveaux albums. On retient, entre autres, Fernie et Ada Lea le 24 septembre qui présenteront au public leurs disques respectifs sortis le jour même. Le lendemain, Suuns, dont The Witness est attendu pour le 3 septembre, sera sur les planches du Rialto.

Côté hip-hop, Backxwash, Cakes da Killa et Cadence Weapon (finaliste au Polaris cette année) seront de la fête avec, paraît-il, quelques surprises.

Notons que le 22 septembre The Besnard Lakes et Vanille partageront l’affiche pour ouvrir POP Montréal. Laura Niquay, Kae Sun et Claire Morrison se produiront quant à eux le 23 septembre.

Enfin, POP Montréal accueillera aussi Safia Nolin, Marie-Pierre Arthur, Eve Parker Finley, Douance, NOBRO, Soccer Mommy, Clerel… et le reste de la programmation est à retrouver sur le site web du festival.

Les autres évènements de POP Montréal à ne pas manquer

Art POP: une exposition collective et des sessions de lecture bilingue

Film POP: des projections de films au Cinéma Moderne, dont le documentaire Fanny: The Right to Rock de Bobbi Jo Hart

POP Symposium: des panels et discussions sur l’avenir post-pandémie de l’industrie musicale

Kids POP: une journée pour les jeunes mélomanes le 25 septembre

Puces POP: pour découvrir les artisans locaux