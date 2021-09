Klô Pelgag en tête des nominations du prochain Gala de l’ADISQ

Klô Pelgag domine les nominations en vue du prochain Gala de l’ADISQ, qui se tiendra le 7 novembre prochain. L’autrice-compositrice-interprète y est citée à 16 reprises.

Son album Notre-Dame-des-Septs-Douleurs concourt notamment dans les catégories de l’album alternatif de l’année et du choix de la critique. L’artiste est également en nomination pour les prestigieux Félix d’interprète féminine et d’auteure ou compositrice de l’année, en plus d’être citée à quelques reprises pour sa performance virtuelle Le Spectacle spectral.

Ce troisième album de Klô Pelgag connaît un immense succès critique depuis son lancement l’an dernier. Il est notamment sur la courte liste du prix Polaris, qui sera décerné la semaine prochaine.

FouKi voit double

Le prolifique rappeur FouKi n’est pas en reste avec 11 nominations. Il réussit l’exploit d’être nommé à deux reprises dans deux catégories différentes. Son album solo Grignotines de Luxe et le projet Génies en Herbe, qu’il mène avec Koriass, sont nommés tous deux comme album rap et succès populaire de l’année.

FouKi est également en nomination pour la chanson de l’année pour le duo Ciel avec Alicia Moffett et comme interprète masculin de l’année.

Dans cette dernière catégorie, on trouve également Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières, qui récoltent respectivement neuf et cinq nominations pour leurs plus récents albums Le ciel est au plancher et Toute beauté n’est pas perdue.

Nouveaux prix de pandémie

Pour une deuxième année, en raison de la pandémie, l’ADISQ a révisé ses catégories. Elle récompensera ainsi les spectacles en ligne plutôt que ceux en salle. Aussi, deux nouveaux prix s’ajoutent : artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web et collaboration internationale de l’année.

Un total de 54 prix Félix seront remis lors de trois cérémonies distinctes. La liste complète des nominations peut être consultée en ligne.

L’humoriste mélomane Louis-José Houde sera de retour à l’animation du gala télévisé le 7 novembre à ICI Radio-Canada Télé pour une 16e année consécutive. Pierre Lapointe reprendra pour sa part l’animation du Premier Gala qui sera diffusé le 3 novembre à Télé-Québec.