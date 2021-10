«Smile», spectacle de cirque sur Charlie Chaplin en exclusivité mondiale

Richard Aubé et Caroline Perron viennent d’obtenir une licence mondiale exclusive pour un spectacle de cirque dédié à Charlie Chaplin. Smile sera ainsi en tournée internationale à l’automne 2022.

Les deux créateurs québécois, par ailleurs cofondateurs de MRUA International, créent l’événement. Les ayants droit n’avaient, en effet, jamais accordé une telle licence jusqu’à présent.

«Il s’agit d’un spectacle très émouvant – je pense même avoir versé une petite larme quand ils m’ont présenté le projet la première fois –, mais extrêmement joyeux en même temps. J’attends avec hâte de pouvoir venir au Québec le voir réalisé sur scène», a déclaré Kate Guyonvarch, directrice du bureau Chaplin à Paris.

Smile est présenté comme un spectacle immersif, non verbal et musical basé sur l’œuvre de Charlie Chaplin. Sur scène, il n’y aura cependant aucune incarnation du Charlot, mais bien de la pantomime et des acrobaties circassiennes. Le spectacle tire son nom de la chanson Smile, finale du film de Charlie Chaplin Les temps modernes.

En 2019, Caroline Perron et Richard Aubé avaient rencontré la famille de Charlie Chaplin afin de leur présenter leur concept. «Deux ans plus tard, je suis toujours éblouie. J’espère que ce spectacle, à l’image de l’œuvre de mon père, sera éternel», a récemment dit l’actrice Géraldine Chaplin.

Smile est actuellement en cours de création. On ne connaît pas encore les dates des représentations qui auront lieu au Québec.