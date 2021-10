Une belle place pour le Québec à la Foire du livre de Francfort

Le Canada est l’invité d’honneur de la Foire du livre de Francfort qui se tient du 20 au 24 octobre. À cette occasion, une centaine d’ouvrages québécois seront présentés parmi les 350 titres canadiens.

Cinq Québécois sont ainsi attendus en personne en Allemagne pour diverses activités. Il s’agit de Dany Laferrière, Heather O’Neill, Kim Thúy, Catherine Mavrikakis et Michel Jean. Il y aura, entre autres, Un cœur nomade, une exposition sur la vie de l’Académicien auteur de Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer. La vidéoprojection L’Exil vaut le voyage revient également sur l’univers de l’homme de lettres.

Les autres membres de la délégation canadienne prendront, quant à eux, virtuellement part à la Foire du livre de Francfort. On compte notamment Martine Delvaux, India Desjardins, David Goudreault et Patrick Sénécal aux côtés de Margaret Atwood et de Vivek Shraya.

L’événement le plus important de l’industrie du livre à l’international est une opportunité pour les écrivaines et écrivains locaux de se faire connaître outre-Atlantique. Marie-Claire Blais, Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine, Élise Gravel ou encore Anaïs Barbeau-Lavalette verront en effet leurs récits traduits sur les stands de la Foire du livre de Francfort.

Les maisons d’édition seront également de la partie. Des représentants d/’Héliotrope, Québec Amérique et Les 400 coups seront, par exemple, du voyage.

Enfin, rappelons que plusieurs Québécois ont le vent en poupe sur le marché germanophone. Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier a déjà été vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis sa parution en allemand.