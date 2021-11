Le Salon du livre s’amène dans votre quartier

Avant de s’installer au Palais des congrès, le Salon du livre de Montréal ira à la rencontre des lecteurs aux quatre coins de la ville, a appris en primeur Métro.

L’initiative, nommée Le salon dans la ville, se déroulera dans plusieurs librairies, bibliothèques et cafés de quartier du 13 au 28 novembre.

Au total, plus d’une centaine d’activités sont organisées pour célébrer le livre et la lecture avec les lecteurs. On retient parmi elles une rencontre littéraire avec Anaïs Barbeau-Lavalette à Ahuntsic et une causerie avec Patrick Sénécal dans Notre-Dame-de-Grâce.

Plusieurs tables rondes auront également lieu lors de ces deux semaines qui précédent le Salon du livre.

Dans Hochelaga-Maisonneuve, Olga Duhamel-Noyer animera la discussion «À quoi ça sert la littérature? À exister?» Dans le Plateau-Mont-Royal, Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban participeront à la table ronde «Les racistes n’ont jamais vu la mer».

Également au programme: lecture de contes dans Rosemont–Petite-Patrie, atelier d’improvisation dans Ville-Marie et le cabaret Ayiti Cheri sur le Plateau.

La plupart de ces événements sont gratuits, mais il est recommandé de réserver sa place, car elles seront limitées.

La programmation complète du Salon du livre de Montréal sera dévoilée ce mardi. L’événement aura lieu du 25 au 28 novembre prochain au Palais des congrès.