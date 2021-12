Charlotte Cardin, Jonathan Roy et La Zarra au sommet de YouTube en 2021

Charlotte Cardin, La Zarra, Jonathan Roy, FouKi et Roxane Bruneau font partie des artistes québécois les plus visionnés sur YouTube en 2021. C’est ce que révèle le palmarès annuel de la populaire plateforme.

Pour accompagner la sortie de son album Phoenix, Charlotte Cardin a multiplié les vidéoclips cette année, pour le plus grand bonheur de ses fans. Ceux des chansons Meaningless, Anyone Who Loves Me, Daddy et Passive Agressive ont été visionnés à plus de deux millions de reprises chacun.

Jonathan Roy connaît quant à lui un succès fulgurant. Le clip de sa chanson Keeping Me Alive a été visionné plus de 70 millions de fois.

La Zarra, qui vient de lancer l’album Traîtrise, cartonne avec la vidéo de Tu t’en iras, qui a été vue plus de quatre millions de fois. Le succès Copilote de FouKi et Jay Scøtt récolte quant à lui plus de deux millions de visionnements sur YouTube.

The Weeknd et Justin Bieber, rois de YouTube

Du côté anglophone, The Weeknd et Justin Bieber dominent sans surprise le palmarès canadien de la plateforme.

Le premier se classe numéro un au pays grâce au vidéoclip de Save Your Tears (614 millions de visionnements). Il est suivi de Peaches, de Justin Bieber (437 millions de visionnements).