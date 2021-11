Charlotte Cardin affiche complet treize fois à Montréal

Plus rien ne semble arrêter la vague Charlotte Cardin. Alors que la chanteuse sort aujourd’hui la version deluxe de Phoenix, toutes ses dates montréalaises, au nombre de treize, sont déjà sold out.

Après sa prestation remarquée au Gala de l’ADISQ et un premier concert à New York hier, Charlotte Cardin a entamé sa longue tournée nord-américaine, qui l’emmènera sur les routes du Canada et des États-Unis pour les prochains mois. La chanteuse s’envolera par la suite pour l’Europe dès le mois d’avril. Après avoir rajouté deux nouvelles dates pour ses fans montréalais, la chanteuse ne doit pas être loin d’un exploit puisque toutes ses dates québécoises affichent complet, dont ses treize dates au MTELUS.

Déjà fort de plus de 45 millions de streams au compteur, l’album Phoenix de Charlotte Cardin qui débarque aujourd’hui se voit offrir une nouvelle jeunesse avec cette version deluxe.

A l’origine des B-sides prévus pour l’album, Changing, Over Me et You Lie You Die culmine déjà à plusieurs milliers de vues sur YouTube. Cette version augmentée de l’album comprend également deux duos: C’est La Vie (en collaboration avec le rappeur français Dinos) ainsi que la reprise du titre éponyme Phoenix, enregistré avec le montréalais Lubalin déjà sorti en juillet dernier.