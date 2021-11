Une nouvelle chanson et un deuxième album pour Les Louanges

Les Louanges vient de confirmer la sortie, très attendue par ses fans, de son deuxième album, Crash, pour janvier. Pour patienter, l’auteur-compositeur-interprète originaire de Lévis nous abreuve tout de même d’un nouvel avant-goût avec le très dansant Qu’est-ce que tu m’fais.

Après Pigeons et Chaussée, ce troisième extrait met en musique «le sentiment déstabilisant qu’on éprouve suite à un coup de foudre et l’inconfort qui découle de cette perte de contrôle émotionnelle». Résultat: un titre dansant, tout en synthés et ligne de basse entraînante. Pour le clip, on retrouve le jeune chanteur à la couleur flamboyante déambuler entre salles exiguës et party intense, entre la folie et les émotions.

Avec ce nouveau titre à son répertoire, Les Louanges en profite pour donner plus de détails sur ce nouvel album à paraître le 21 janvier 2022 sous l’étiquette Bonsound. Intitulé Crash, l’album peut d’ores et déjà être présauvegardé sur les plateformes d’écoute ou précommandé sur le site du label.

Le récipiendaire du prix Juno de l’album francophone de l’année 2020 sera également sur les routes du Québec pour une tournée qui débutera en avril 2022 avec un passage remarqué au MTELUS de Montréal le 19 mai.