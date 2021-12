«Warm up», une prise de conscience écologique par Mykalle Bielinski

«C’est pas de l’écoanxiété, c’est un instinct de survie», nous dit Mykalle Bielinski dans son dernier spectacle aux allures de manifeste pour la décroissance. Warm up, présenté à La Chapelle jusqu’au 17 décembre, conteste ainsi jusqu’au malaise notre mode de vie inscrit dans l’anthropocène.

À l’aide d’un vélo, d’une dynamo, d’une batterie et de quelques accessoires, l’artiste multidisciplinaire livre une performance sportive et musicale dans une atmosphère poétique – et presque religieuse – digne du cinéma de science-fiction des années 1960-1970.

Pourtant, le propos, lui, est bien réel… Notre planète est en surchauffe tout comme le corps de Mykalle Bielinski transpire et s’essouffle pour nous permettre de nous asseoir confortablement sur nos privilèges.