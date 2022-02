Les César échappent aux Québécois

La cérémonie des César du cinéma français se tenait ce vendredi 25 février et le Québec y était bien représenté. Malheureusement, les prix ont échappé aux comédiens Xavier Dolan, Danielle Fichaud et Sylvain Marcel, tous trois nommés dans les catégories consacrées aux meilleurs seconds rôles.

C’est Vincent Lacoste qui l’a emporté sur Xavier Dolan et Sylvain Marcel dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le film Illusions perdues de Xavier Giannoli, œuvre la plus nommée de la cérémonie.

C'est l'émotion du #César2022 du meilleur acteur dans un second rôle qui met Vincent Lacoste dans cet état ou… 😂 pic.twitter.com/hKlQtO5wrt — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

Le Québécois Xavier Dolan était nommé aux César pour son rôle dans le même film tandis que Sylvain Marcel, lui, était nommé pour sa performance dans Aline.

Danielle Fichaud, également nommée pour le film Aline, n’a pas pu toucher à la statuette non plus. Le prix dans sa catégorie a plutôt été décerné à Aïssatou Diallo Sagna pour son interprétation d’une infirmière dans La fracture de Catherine Corsini.

Aissatou Diallo Sagna remporte le #César2022 de la meilleure actrice dans un second rôle 👏 pic.twitter.com/vbleYc5Rhy — CANAL+ (@canalplus) February 25, 2022

De l’espoir pour Aline?

Le film Aline, portant sur notre Céline Dion nationale, était nommé dans pas moins de 10 catégories, incluant celles du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour l’interprète de Céline et réalisatrice, Valérie Lemercier.