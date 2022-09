Un grand bal Harry Potter à Montréal 

Potterhead montréalais.es, notez à votre agenda que le 8 septembre prochain, vous pourrez acheter vos billets pour vivre le grand bal de Noël. Au programme: habits, ambiance, produits et décor tirés de l’univers magique d’Harry Potter.

L’événement, produit par Fever – également derrière le bal de Bridgerton dans la métropole – et Warner Bros Themed Entertainment, débarque dans quatre villes à travers le globe, dont Mexico, Houston, Milan et Montréal.

C’est au Salon 1861, dans le Sud-Ouest, qu’aura lieu, ici, le bal magique d’Harry Potter. Des plats et breuvages (dont la bièraubeurre) tirés de l’univers de Poudlard seront servis sur place, en plus d’une boutique de souvenirs avec de la merch comme des baguettes magiques et des robes de sorciers.

Piste de danse, séances photos et hôtes animateurs promettent de mettre de l’ambiance dans la place.

L’organisation assure que des moments emblématiques inspirés de l’œuvre de J.K. Rowling marqueront la soirée. Vous êtes évidemment invité.e.s à vous habiller pour le bal comme si vous étiez un personnage au Yule Ball du quatrième volet de la saga d’Harry Potter.

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente pour obtenir un accès à des billets en prévente. La vente officielle débutera le jeudi 8 septembre prochain à 11h. Les prix exacts ne sont pas encore indiqués, mais Fever mentionne sur son site que ce sera autour de 85 $ par personne.

Adresse: Le Salon 1861 (550, avenue Richmond, Montréal, Québec H3J 1V3)

Dates: À partir du 25 novembre 2022. Les représentations auront lieu du mercredi au dimanche.

Durée: Entre 2h et 2h30

Âge: 12 ans et plus. Les gens de 16 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.