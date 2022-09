L’influenceuse Emy Lalune sort son premier roman jeunesse

La créatrice de contenu très populaire sur TikTok, Instagram et YouTube Emy Lalune, de son vrai nom Emy Gernaey, fait paraître son premier roman jeunesse, Emy dans la lune: première période, illustré par elle également.

Publié chez Pratico Édition, l’œuvre est teintée d’événements réellement vécus par l’autrice dans sa jeunesse. L’histoire nous transporte au début de son secondaire, un moment qu’elle attendait tant, mais qui ne se déroule pas comme prévu.

Le récit, à la fois touchant et drôle, aborde des thèmes comme l’affirmation de soi, la découverte de ses valeurs, l’amitié et les questionnements amoureux. La protagoniste devra jongler avec toute la gamme d’émotions et de premières expériences qu’apporte le début de l’adolescence.

Emy Lalune, qui a fait ses débuts dans le monde de l’enseignement, s’illustre maintenant en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, où elle cumule plus d’un million d’abonnés.

Ses vidéos tantôt humoristiques, tantôt créatives attirent l’attention des adolescent.e.s qui l’apprécient pour son charisme et sa joie de vivre contagieuse. Celle qui a un talent particulier pour le dessin est aussi l’illustratrice de son livre.

Le roman jeunesse Emy dans la lune est disponible dès maintenant en magasin et sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques au coût de 14,95$.