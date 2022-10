Jeff Barnaby, réalisateur de Blood Quantum, emporté par un cancer

Triste nouvelle dans le milieu du cinéma horrifique québécois et canadien, le cinéaste Jeff Barnaby est décédé à l’âge de 46 ans après une bataille d’un an contre le cancer.

Après avoir réalisé une série de courts métrages et un premier long métrage en 2013 (Rhymes for Young Ghouls), le réalisateur originaire de la communauté Mi’gmaq de Listuguj en Gaspésie s’est fait connaître par un plus large public avec le film zombiesque Blood Quantum sorti en 2020 sur les plateformes de visionnement en ligne.

Ce dernier avait reçu dix nominations aux prix Écrans canadiens et en avait remporté six, dont celui du meilleur acteur décerné à Michael Greyeyes. Blood Quantum avait également été sélectionné dans cinq catégories aux prix IRIS, repartant avec un seul, celui récompensant le meilleur maquillage.

Dans le communiqué annonçant son décès et publié aujourd’hui, on indique que Jeff Barnaby a redéfini le cinéma autochtone en injectant des éléments de réalisme magique, d’horreur corporelle et de science-fiction.

« Jeff pouvait parfois être considéré comme un outsider et pourtant, il était soutenu dans son travail en raison de sa maîtrise, peut-on lire dans le communiqué publié en anglais. Il était intransigeant dans ses opinions sur l’identité autochtone, la narration autochtone et l’authenticité. Il n’a jamais hésité ni reculé sur ses prises de position et il est resté authentique tout au long de sa carrière. »

Jeff Barnaby a déménagé à Montréal pour ses études au Collège Dawson. Il a également suivi le programme de cinéma de l’Université Concordia.

Il laisse dans le deuil son épouse Sarah Del Seronde et son fils Miles.