Netflix bat un méchant record

Netflix confirme sa place de leader dans le monde du streaming. Au cours du troisième trimestre de 2022, le géant américain a diffusé 1026 nouveaux épisodes. C’est cinq fois plus que la concurrence.

Dahmer, The Sandman ou encore Stranger Things. La plateforme Netflix est parvenue ces derniers mois à faire parler d’elle grâce à ces succès. Il faut dire qu’entre juillet et septembre derniers, le service a mis en ligne 1.026 nouveaux épisodes et 159 émissions originales et exclusives, selon un rapport de MoffetNathanson. Du jamais vu !

En comparaison, Prime Video et Hulu ont diffusé respectivement 223 et 194 épisodes, Disney+ a lancé 140 épisodes originaux, et 114 épisodes pour HBO Max.

De la même façon, Netflix a battu son propre record de nouvelles séries avec 159 nouveautés ce troisième trimestre contre 143 au quatrième trimestre 2021. A l’époque, le nombre de nouveaux épisodes avait alors atteint 900.

Parmi ses derniers succès figure la mini-série Dahmer, portée par Evan Peters qui est devenue la deuxième série la plus regardée sur la plateforme avec plus de 701 millions d’heures visionnées depuis sa diffusion. La dernière série de Ryan Murphy a plus séduit en trois semaines que les deux saisons de Bridgerton de Shonda Rhimes en quatre semaines, sans pour autant éviter un bad buzz sur les réseaux sociaux.

Seule la saison 4 de Stranger Things conserve sa place de série anglophone la plus regardée avec 1,35 milliard d’heures visionnées lors de ses 28 premiers jours. Squid Game reste la série la plus regardée de tous les temps sur Netflix avec 1,65 milliard d’heures regardées.