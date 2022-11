Gros programme pour les 40 ans de Ciné-cadeau

Le traditionnel Ciné-cadeau de Télé-Québec, réconfort ultime pour Québécois emmitouflés durant la période des Fêtes, célèbre son 40e anniversaire cette année, et disons que la chaîne télé n’a pas fait les choses à moitié pour marquer le coup.

«Des films qu’on veut absolument revoir année après année et qu’on veut faire découvrir aux enfants, des nouveautés, des émissions spéciales, des concours, un événement extérieur, Télé-Québec met le paquet!», confirme la chaîne mercredi.

C’est que ce rendez-vous d’amoureux du cinéma des Fêtes touche bien des cœurs. Il est devenu pour plusieurs, jeunes et moins jeunes, un véritable rituel hivernal. Astérix, Lucky Luke, Tintin, les Schtroumpfs, tous ces personnages des films de Ciné-cadeau ont pris une grande place dans notre imaginaire.

L’an dernier, plus de quatre millions de personnes s’y sont branchées.

Guillaume Lambert est le porte-parole du 40e anniversaire de Ciné-cadeau. Photo : Gracieuseté Télé-Québec

Une célébration en plusieurs étapes

Première étape des célébrations du 40e anniversaire: se munir d’un porte-parole charismatique en la personne de Guillaume Lambert, «fan incontesté de Ciné-cadeau».

Ensuite, pour lancer les festivités: proposer une émission spéciale entièrement consacrée à la nostalgie qu’inspire Ciné-cadeau. Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau sera animé par Bianca Gervais et Sébastien Diaz. Ils y recevront Mahée Paiement, Kim Lizotte, Guillaume Lambert (bien sûr!) et Kevin Raphaël, Bob le chef, Sébastien Kfoury, Bleu Jeans Bleu et Ariane Moffatt. Ensemble, ils se remémoreront les grands classiques de la programmation en participant à diverses activités qui y seront associées.

On continue: Ciné-cadeau aura droit cette année à son propre balado. L’animateur Mathieu Bouillon avec ses invités Guillaume Lambert (oui, encore), Nicholas Michon, Catherine Ethier, Charles Beauchesne, Antoine Vézina et Tammy Verge revisiteront les films qui ont contribué à faire de Ciné-cadeau l’une des traditions télévisuelles les plus importantes au Québec dans Le grand déballado de Ciné-cadeau.

Comme dans toute bonne fête d’anniversaire, on doit chanter. Une version revisitée de la chanson originale de Ciné-cadeau par la chorale de Y’a du monde à messe est offerte dès aujourd’hui.

Cette année, Ciné-cadeau ne se tiendra pas que dans les salons. Le 10 décembre, Télé-Québec organise un événement dans le Vieux-Port de Montréal pour présenter un film des Contes pour tous en plein air.

Du 12 au 23 décembre, c’est dans les classes que la fête se poursuivra alors que Télé-Québec rendra La guerre des tuques disponible sur sa plateforme éducative à l’usage exclusif des élèves et du personnel enseignant.

Tout cela s’ajoute à la programmation prévue à Télé-Québec durant cette période, incluant: Cinéma en fête, des émissions spéciales Belle et Bum des Fêtes et Y’a du monde à messe de Noël le 24 décembre, des concerts télédiffusés Les Trois Accords Live dans le plaisir et Guylaine Tanguay et sa veillée POP les 29 et 30 décembre, une émission spéciale de Passe-partout, La journée des toupitouilles, et les émissions Le monde secret du père Noël, Les Schtroumpfs, La Pat’Patrouille, Les mystérieuses cités d’or, Cracké, la famille s’éclate, Les aventures du petit pingouin et L’Heure du conte.

Ouf, on ne pourra pas dire qu’on s’ennuie. Voyez toute la programmation ICI.