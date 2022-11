20 cadeaux locaux qui font du bien pour Noël

Cette année pour Noël, si on s’offrait du doux, du bon et des petits plaisirs simples? Pour vous aider dans cette quête, Métro vous partage sa sélection cadeaux bien-être faits ici.

Parfum d’intérieur Bois flotté + Sel de mer de Moodgie

À la fois délicat, complexe et rafraîchissant, ce parfum d’intérieur évoque évidemment l’océan, sa puissance et son calme. Il saura faire plaisir à celles et ceux qui sont tané.e.s des fragrances génériques et artificielles.

Photo: Gracieuseté, Moodgie

35$ – moodgie.ca

Bonbons de bain de Quai des bulles

Faites à la main à l’atelier de Quai des bulles dans le Bas-Saint-Laurent, ces mini bombes de bain à base d’huile de riz, de beurre de cacao et de sel de la mer morte sont idéales pour hydrater la peau et se détendre. Les parfums – notamment agrumes, eau de pluie, eucalyptus, fruits des champs ou sablé au beurre – sont aussi doux les uns que les autres.

Photo tirée de Facebook, Quai des bulles

18$ les six – quaidesbulles.ca

Bougie crépitante pomme-pin de Strøm spa

Eh oui, la chaîne de spas nordiques Strøm spa a aussi ses propres bougies à la cire de soya parfumées! En plus de diffuser son parfum hivernal, notre coup de coeur, la chandelle pomme-pin, crépite pour une ambiance encore plus apaisante.

Photo: Gracieuseté, Strøm spa

29$ – stromspa.com

Produits de beauté sur mesure par Omy Laboratoire

Grâce à son outil d’intelligence artificielle SkinIA, la marque de cosmétiques Omy Laboratoire propose de créer des produits de soin et de beauté personnalisés. En posant une série de questions et en analysant une photo de votre visage, l’IA vous proposera une formule adaptée à votre peau. Une carte cadeau de la marque permettra à votre proche de s’offrir une routine complète sur mesure!

Photos: Gracieuseté, Omy Laboratoire

À partir de 64,99$ – omycosmetics.com

Jetés Pointelle – Rose Buddha

Saviez-vous que la marque montréalaise de vêtements confo utilisait ses fins de rouleaux pour fabriquer de magnifiques jetés tout doux? Couleur argile cuivrée ou ciel nuageux, c’est le cadeau parfait pour se blottir dans le canapé cet hiver.

Photos: Gracieuseté, Rose Buddha

75$ – myrosebuddha.com

Tartinade caramel spéculoos de Juliette et Chocolat

Si vous ne savez plus quoi offrir au bec sucré de votre entourage, ne cherchez pas plus loin! À la fois douce et épicée, cette tartinade au spéculoos – le fameux biscuit belge – est aussi délicieuse qu’originale. On la déguste en tartine, sur des pancakes ou avec de la crème glacée pour encore plus de gourmandise.

Photo: Gracieuseté, Juliette et Chocolat

9,99$ – julietteetchocolat.com

Tisanes Les Mauvaises herbes

Digestive, relaxante ou tonifiante, les tisanes de la boutique de cosmétiques et vrac Les Mauvaises herbes sont définitivement un cadeau qui fait du bien. Notre coup de cœur va à la tisane tonifiante à base d’avoine, de basilic, de romarin et d’ortie, sélectionnés pour leurs vertus énergisantes. Un petit boost auquel on ne dit pas non!

Photos: Gracieuseté, Les Mauvaises herbes

12,99$ – boutique.lesmauvaisesherbes.com

Cafés de 49th Parallel

Si l’amoureux.euse de café dans votre vie ne connaît pas la brûlerie 49th Parallel, c’est le moment d’y remédier. On vous conseille chaudement leurs grains décaf (corsé ou fruité) et le classique old school espresso aux arômes de caramel, de noix et de chocolat.

Photos: Gracieuseté, 49th Parallel

20-23$ – 49thcoffee.com

Bols et gobelets boréaux de Gaële céramiste

Pour un café/thé/matcha/chocolat qui goûte encore meilleur, on vous suggère ces magnifiques bols à thé et gobelets sur le thème boréal conçus et fabriqués ici par l’artiste Gaële céramiste. Chaque pièce est unique et décorée à la main.

Photos: Gracieuseté, Gaële céramiste

À partir de 25$ – gaeleceramiste.com et à la boutique Les Faiseurs, 6564 boulevard Saint-Laurent à Montréal

Les ensembles de savon de M’Nonga

Des savons à base d’huiles végétales et fabriqués de manière artisanale à Montréal? C’est un grand oui! Pour découvrir plusieurs fragrances à la fois, la savonnerie M’Nonga propose deux assortiments de 6 savons chacun. Si vous ne savez pas lequel choisir, optez pour l’ensemble «au choix de la savonnière»!

Photo: Gracieuseté, M’Nonga

30$ – savonneriemnda.com

Le livre Imparfaite de Sophie Montminy

Dans un monde où ambition rime avec perfection, Anna, jeune rédactrice pour un magazine de mode, fait tout pour se conformer aux attentes et respecter les deadlines, quitte à se perdre derrière les apparences et une montagne de travail. Inspiré de la vie de son autrice (Sophie Montminy a elle-même été rédactrice en chef d’un magazine de mode québécois), le récit d’Imparfaite nous plonge avec humour dans les coulisses d’un milieu obsédé par l’image.

Image: Édiitons Québec Amérique

29,95$ – disponible en librairie

Coussins doudou de Bien Beau

La designeuse derrière la marque de décoration d’intérieur Bien Beau a créé toute une flopée de beaux coussins bicolores en tissu bouclé. Rayé, wavy, noué ou en forme de berlingot, tous sont aussi jolis que doux!

PS: On adore aussi ses cadres de fleurs séchées et sa sélection d’objets vintage.

Photos: Gracieuseté, Bien Beau

À partir de 42$ – bienbeau.ca

Chocolats Bombes cerise d’Ernestine

Si Noël est un prétexte de plus pour offrir ou recevoir une bonne boîte de chocolat, on ne se plaindra pas. Cette année, on craque pour les bombes cerise de la chocolaterie Ernestine sur l’avenue Mont-Royal.

Photos: Gracieuseté, Ernestine

24,95$ – ernestine.ca

Le jeu Yogang

On a trouvé LE cadeau parfait pour l’apprenti.e yogi dans votre vie! Un jeu de société autour du yoga pour une approche complètement ludique et décomplexée qui se joue en gang comme son nom l’indique. Une manière originale de se pratiquer.

Photos: Gracieuseté, Yogang

44,95$ – yogang.ca

Polo Daisy de Truand Truand

À la fois stylé et confortable, voici un polo qui a compris ce qu’on attendait de lui en ces temps post-pandémiques. Son colorblock menthe et pêche ne passe pas inaperçu, tandis que son tissu en bambou et coton bio vous donnera envie de porter du mou encore et encore. En plus, Truand Truand remet 10% des ventes à la Fondation des femmes.

Photos: Gracieuseté, Truand Truand

189$ – truandtruand.co

Écharpe à franges de Livøm

Parce qu’on a jamais trop d’écharpes dans son garde-robe, cet accessoire fait toujours un beau cadeau de Noël. Pour être dans la tendance, on vous suggère la grande écharpe douce à franges de Livøm disponible en deux coloris, brun ou gris.

Photos: Gracieuseté, Livøm

45$ – livom.ca

Le coffret spa maison de Chanv

Afin d’offrir une expérience de détente totale, la marque de cosmétique à base de chanvre Chanv a élaboré le parfait coffret. Un sérum fortifiant pour les cheveux, un exfoliant pour le visage et une huile de massage hydratante et apaisante, tout est là pour prendre soin de soi!

Photo: Gracieuseté, Chanv

84,99$ – chanv.co/boutique

Le livre Stresse pas, minou!

Expliquer l’anxiété, en parler, ça fait du bien. C’est ce qui a poussé ces 11 femmes de lettres à prendre la plume pour raconter leur expérience dans ce bel ouvrage collectif. Illustré par Safia Nolin, Stress pas, minou! permet de porter un regard plus apaisé et indulgent sur ce trouble de la santé mentale.

Image: KO Éditions

24,95$ – disponible en librairie