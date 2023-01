Big Brother Célébrités: enweille la diversité!

Dans l’émission de dimanche, Marie-Mai a dévoilé l’identité des nouveaux candidats de Big Brother Célébrités.

Les 16 joueurs, issus de milieux très diversifiés y mettront leur couleur personnelle afin de rendre l’aventure des plus divertissantes. Big Brother Célébrités est effectivement un jeu dans lequel les candidats doivent jouer de façon stratégique tout en ayant un bon jeu social afin d’acquérir le plus de pouvoir possible.

Le premier joueur à entrer dans la maison Big Brother est l’athlète Alexandre Despatie. Celui-ci a décidé de plonger tête première dans l’aventure et est très fébrile. Il adore la compétition et réagit bien à la pression due à son métier exigeant.

Ensuite, nous avons l’humoriste et tiktokeuse Liliane Blanco-Binette. Celle-ci souhaite rester authentique pendant l’aventure, même si cela veut dire qu’elle pense qu’elle va toujours pleurer comme un bébé!

Il y a ensuite l’humoriste Jérémy Demay, qui soi-disant passant, n’est pas du tout stressé de son entrée dans Big Brother. En effet, le candidat a déjà sa stratégie et a formé des alliances avec quelques candidats dès son entrée dans l’aventure.

L’actrice et mannequin Naila Louidort, elle, est capable de jouer avec les émotions afin de convaincre les autres de suivre ses idées. Elle a également une très bonne capacité d’adaptation!

S’est également joint l’animateur Benoit Gagnon qui dit carburer aux défis et possèder une bonne confiance en lui. Il est accro à l’adrénaline et s’attend à vivre de nombreux vertiges. Effectivement, il souhaite se rendre jusqu’à la toute fin et va tout faire pour gagner.

L’actrice Jemmy Echaquan-Dubé est aussi prête à tout donner. Elle a accepté de participer à Big Brother et de jouer pour vrai. Elle veut se surpasser et vivre l’expérience au complet!

L’acteur Lelouis Courchesne qu’on peut voir notamment dans Club Soly est également de la partie. Celui-ci a une bonne capacité d’adaptation et souhaite aller chercher dans ses alliés des forces complémentaires aux siennes. Et pour lui, les imprévus…c’est motivant!

De son côté, le comédien Martin Larocque connaît bien tous les rouages du mensonge et souhaite s’en servir pour mentir aux autres candidats afin de gagner.

La drag queen Mona de Grenoble souhaite gagner et mettre au passage de la vie dans la maison!

Ensuite, le candidat Anas Hassouna s’est beaucoup préparé avant d’entrer dans le studio de Big Brother. Il se sent plus prêt que jamais à attaquer la nouvelle saison et en passant… il déteste perdre!

L’actrice Marianne Verville est la onzième candidate à être entrée dans l’aventure. Celle que l’on a connue pour son rôle d’Aurélie Laflamme dans le film d’India Desjardins pense que les gens vont se méfier d’elle à cause de sa profession qui lui permet d’être bonne pour «faire semblant».

L’humoriste Korine Côté est très bien préparée à son aventure Big Brother. Elle a écouté beaucoup d’émissions et s’est même pratiquée à mentir avant d’entrer dans le jeu.

Il y a également l’entrepreneure Marie-Christine Lavoie, pour qui la loyauté est très importante. Elle pense même changer les meubles de place dans la maison si le look n’est pas à son goût!

Le tiktokeur et créateur de contenu Zoé Duval, lui, n’a aucunement peur de mentir et se sent capable de bien manipuler les autres candidats s’il doit le faire. Il a également reçu de bons conseils de l’ancienne candidate de Big Brother, son amie Camille Felton.

Natalie Choquette, la soprano, écrivaine et mère d’Éléonore, ancienne candidate de Big Brother Célébrités, pense être la mama des candidats cette année. Elle veut gagner, mais pense qu’elle va s’allier avec tout le monde.

Finalement, l’humoriste acadienne Coco Belliveau a le talent de…ne pas être une menace! Puisqu’elle adore jaser avec tout le monde, elle pourrait peut-être trop parler et en dire trop.