Métro x Trente présente Zoé Duval

Zoé Duval est un créateur à la personnalité lumineuse qui a cofondé le Festival Émergence de Montréal pour donner un espace de diffusion aux jeunes réalisateurs et réalisatrices.

Moteur de motivation

Pour le festival, c’est de donner plus de visibilité aux réalisateurs et réalisatrices (de 30 ans et moins). Leur offrir un tremplin vers le milieu professionnel. On ne s’intéresse pas au fait qu’ils soient allés à l’école ou non, ni au milieu duquel ils viennent. Ce qui nous importe, c’est le talent. Pour la création de publications, je tiens à faire du contenu engagé sur mes réseaux sociaux (chaîne Youtube et Instagram). Et c’est majoritairement à propos de la communauté LGBTQ+. C’est une bonne façon d’en parler et d’informer les gens. Sur TikTok, j’aime beaucoup divertir les gens en offrant un contenu un peu plus léger.

Un projet qui vous tient à coeur

Mon premier long métrage sur lequel je travaille avec Camille Felton (qui est aussi comédienne). On est en période de préproduction. On a fini d’écrire le scénario et on est à la recherche d’un producteur. C’est un gros projet!

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Xavier Dolan. Pour moi, il est LA référence dans le milieu cinématographique au Québec. C’est une grande inspiration. Il a commencé jeune, il n’a pas attendu qu’on lui tende la main et il a créé ses propres opportunités.

Inspiration

Je vais souvent au bord du canal Lachine. C’est un endroit bien aménagé. J’aime observer les gens qui se promènent. Je m’installe avec ma couverture, mon ordi, mon cahier. Je profite de la fraîcheur du bord de l’eau!

Endroit préféré à Montréal

Le bar Date-Karaoké, situé dans le Village. J’y vais souvent avec mes amis. On y passe de belles soirées! Comme on ne peut pas faire de karaoké en ce moment, tout le monde chante ensemble. On peut lâcher notre fou, c’est vraiment très festif!

Votre quartier

Le Plateau-Mont-Royal. Il est vivant et on y ressent l’esprit de communauté, il y a toujours des gens qui s’y promènent en tout temps. C’est très actif et c’est ce que j’aime.

Endroit préféré

La rue Saint-Laurent. J’aime visiter les petits commerces et surtout les friperies, que j’aime particulièrement dans ce coin.