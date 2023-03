5 films à voir au Festival international du film sur l’art

La 41e édition du Festival international du film sur l’art (FIFA), lancée mardi, a lieu dans les salles de Montréal et de Québec jusqu’au 24 mars.

L’événement annuel a pour mission de faire rayonner des films internationaux qui portent sur l’art sous toutes ses formes. Après son volet en personne, le festival proposera une programmation en ligne du 24 mars au 2 avril, tandis que sa sélection à l’année est disponible sur le site arts.film.

Métro vous propose sa propre sélection de cinq films consacrés à l’art à voir dans le cadre du FIFA.

The Swimmers

The Swimmers, Gracieuseté du FIFA

Le thème central de ce court métrage? La piscine. Restez avec nous! Bien que rendre pertinentes, intéressantes et même touchantes une douzaine de minutes sur le sujet semble un défi de taille, le réalisateur californien Charlie López l’a relevé avec finesse. Inspiré librement des photographies de piscines d’Ed Ruschale, le film explore l’histoire de ce bassin d’eau ainsi que des personnes qui l’utilisent. La piscine, on y joue, on la nettoie, on y reçoit un cunni et on peut, malheureusement, y perdre des enfants. Ou peut-être que ce n’est qu’un trou avec de l’eau.

Où et quand: Cinéma du Musée – Auditorium Maxwell-Cummings Samedi 25 mars à 20h (suivi du long métrage Stinking Dawn)

Abyssal

Abyssal, Gracieuseté du FIFA

Ces sept minutes réalisées par le Canadien Xavier Curnillon sont dédiées à une chorégraphie en solo. Le film sans dialogue parle fort: on y met en scène une danseuse (Morgane Le Tiec) vêtue de noir dans un environnement blanc. Elle essaie de s’émanciper de sa condition féminine quotidienne qui, comme la musique de l’œuvre, oppresse. La performance, contrôlée inconsciemment par le corps, se fait finalement diriger par la tête, qui reprend le dessus sur sa propre existence.

Où et quand : Théâtre Outremont Jeudi 16 mars à 18h (présenté avec 28 autres films durant La nuit de la danse)

Propriété privée

Propriété privée, Gracieuseté du FIFA

Ce (très) court métrage de Thomas Pison enchaîne sur trois minutes des milliers de tableaux d’une même maison, tous générés par une intelligence artificielle. L’eau, la terre et le feu s’incrustent dans une propriété privée, nous faisant non seulement réfléchir à notre rapport avec la possession, mais aussi à celui qu’on entretient avec la création et à notre impuissance face à la nature. L’image en constant mouvement crée un effet étourdissant, tout en portant paradoxalement un message on ne peut plus clair.

Où et quand : Théâtre Outremont Mercredi 15 mars à 20h (suivi du long métrage Au-delà du papier) Une présentation est également prévue à Québec le 16 mars.

De peindre, mes os sont devenus poussières

De peindre, mes os sont devenus poussières, Gracieuseté du FIFA

Autour de Riopelle, un programme spécial qui s’inscrit dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de l’artiste Jean Paul Riopelle, comprend le long métrage Les oies de Jean Paul Riopelle de Jean-Luc Dupuis ainsi que cinq courts métrages. Dans l’un d’eux, réalisé par Laetitia Demessence, on voit la nature qui inspirait l’artiste, dont le blanc qui s’est glissé dans plusieurs de ses tableaux. On observe également le temps qui passe et l’ostéoporose qui s’empare graduellement du peintre, le tout sous le son de la musique, des vagues et des oiseaux.

Où et quand : Musée national des beaux-arts du Québec Mercredi 15 mars à 19h (présenté avec cinq autres films dans le cadre du programme spécial Autour de Riopelle)

Au-delà du papier

Au-delà du papier, Gracieuseté du FIFA

Comment préserver notre patrimoine écrit à l’ère du numérique? C’est, entre autres, la question à laquelle la cinéaste roumaine et arménienne Oana Suteu Khintirian tente de répondre à travers ses rencontres autour du globe. Ce film, produit par l’ONF, porte aussi sur la mémoire collective et les archives. Présenté en primeur dans le cadre du Festival, il sera à l’affiche au cinéma dès le 7 avril.

Où et quand : Théâtre Outremont Mercredi 15 mars à 20h (précédé du court métrage Propriété privée) Une présentation est également prévue à Québec le 16 mars.

Billetterie Billet unitaire: 14$ Passeport en ligne et passeport en salles: 49$ Passeport combo: 89$