Le Cirque Éloize célèbre ses 30 ans en grande pompe

Cirque Éloize fête ses 30 ans en grand en annonçant aujourd’hui une panoplie de nouveaux projets: une tournée internationale, une collaboration avec le Planétarium, le lancement d’un balado, une nouvelle salle de spectacle et plus encore.

Décortiquons ce qui s’en vient pour cette compagnie québécoise, pionnière du cirque contemporain.

Un spectacle qui voyage

Photo: Cirque Éloize

Tout d’abord, le spectacle Entre ciel et mer, qui a connu une première série de représentations à guichets fermés à l’été 2022, sera de retour dans une toute nouvelle mouture du 12 juillet au 13 août 2023 à La Seine, cette nouvelle salle de spectacle du Cirque Éloize à Havre-Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine, lieu d’origine du président de l’entreprise, Jonathan Painchaud.

L’esprit madelinot est au cœur de ce spectacle porté par le conteur Cédric Landry ainsi que par la musique live entièrement réarrangée du groupe local Suroît.

À la suite de sa série aux Îles, le spectacle prendra la route du Québec tout l’automne, pour plus de 100 représentations dans 16 villes de la province, s’arrêtant entre autres à la Place des Arts, à Montréal, du 16 au 18 novembre 2023. Il s’envolera ensuite vers la France, la Belgique et la Suisse, où il sera présenté dans une vingtaine de villes durant l’hiver 2024.

Des conférences avec une icône

Durant l’été, La Seine à Havre-Aubert offrira aussi six conférences avec Mario Cyr, plongeur madelinot et référence internationale dans le monde de la production cinématographique et du documentaire animalier. Les dates de ces conférences: 17 et 18 juillet, puis les 17, 18, 21 et 22 août.

Une collaboration avec le Planétarium

Photo: Cirque Éloize

Après avoir fait – avec Mario Cyr, justement – une exposition immersive sous les glaces de l’Arctique, Cirque Éloize replonge dans le domaine de l’immersion pour une nouvelle exposition intitulée Rouge 2100, qui sera présentée au Planétarium de Montréal.

«Rouge 2100 proposera un voyage de découverte de la planète Mars; une expérience immersive et poétique sur la curiosité humaine et son profond besoin d’explorer», déclare par voie de communiqué Olivier Hernandez, directeur du Planétarium de Montréal.

Un balado historique

Le 17 mai, Cirque Éloize lancera son premier balado, Bon voyage, sur la plateforme Radio-Canada OHdio avec la participation du dramaturge Michel Marc Bouchard et de l’historien Martin Landry.

Le balado de quatre épisodes «propose une immersion dans le Montréal de 1885 autour de la gare Dalhousie, bâtiment historique où se trouvent actuellement les studios de création de la compagnie, au cœur du Vieux-Montréal», apprend-on par voie de communiqué.

Le premier épisode sera une fiction écrite par Michel Marc Bouchard. Les trois suivants seront de type historique, et signés par Martin Landry.

Photo: Cirque Éloize

Des espaces immersifs

Les espaces de Cirque Éloize à Montréal seront animés par un nouveau projet multimédia, Projection 360. Il permettra de mettre en œuvre des thématiques artistiques diverses et sur mesure, «créant un environnement totalement immersif et unique à Montréal».

Un projet mystère

Enfin, Cirque Éloize s’est également associé au festival Montréal complètement cirque pour la création d’un projet mystère. On nous promet de nous dévoiler plus de détails en mai prochain.