Eve Côté à l’animation d’un nouveau jeu télé  

L’humoriste et animatrice Eve Côté sera à l’animation de Plus ou moins misérable, un nouveau jeu télé humoristique, qui sera diffusé cet automne sur Noovo.

Celle qui était à l’animation des dernières saisons de Roast Battle sur Z et qui fait partie de la gang du matin à Rouge prendra les rênes de l’émission, qui est une adaptation de l’émission américaine The Misery Index, elle-même basée sur le jeu de cartes Sh*t Happens.

Produit par KOTV, le jeu télévisé rassemble deux équipes, chacune composée d’une personne du public et d’une personnalité connue, qui doivent deviner quelle «note de misérabilisme» a été attribuée à différents faits vécus de partout à travers le monde et les classer sur «l’échelle de la misère».

Par exemple, qu’est-ce qui est pire entre envoyer une photo coquine à sa mère par erreur ou se faire frapper trois fois par la foudre?

Ces notes, situées entre zéro et cent, sont attribuées par des expert.e.s en comportement humain, qui se basent sur trois critères pour donner leur verdict: la douleur physique ressentie, le choc émotionnel et l’impact psychologique à long terme.

La personne gagnante, soit celle qui soumet les meilleures prédictions, remportera une somme d’argent allant jusqu’à 3000$. D’ailleurs, toute personne souhaitant se prêter au jeu peut s’inscrire via le site web de Noovo.

Rappelons que celle qui faisait partie du duo humoristique Les grandes crues a lancé son premier one-woman-show en février dernier.