Le festival La Noce annonce sa programmation nocturne

Après avoir révélé une partie de sa programmation au mois de mars, le festival saguenéen La Noce complète aujourd’hui son dévoilement en annonçant sa programmation nocturne, soit celle de ses fameux afters.

Ainsi, une fois la nuit tombée, Zouz, Emma Beko, Narcisse, La Sécurité, Duu, Zoo Baby, Colin Stetson, Hippie Hourrah, Calamine, Greg Beaudin, Millimetrik, Narcisse, Calorifère, Pelada, Modlee, DJ Poptrt, Christian Carrière, Milanku, Thisquietarmy X Away et Silverio se joindront aux noces.

Ces artistes prendront le relais après les performances de BadBadNotGood, Ariane Roy, Les Louanges, Lisa LeBlanc, P’tit Belliveau, Choses sauvages, Gab Bouchard, Say She She, Anatole, Gabrielle Shonk, Fernie, Valaire, Bibi Club et VioleTT Pi, notamment.

Il est possible d’acheter des billets uniques pour lesdits afters chaque soir sans en acheter pour le reste du festival. Sinon, de nouveaux passeports pour les trois jours de La Noce ont été débloqués et sont en vente dès maintenant.

Rappelons que pour sa sixième édition, le festival invite le public à laisser aller son bûcheron intérieur en célébrant La Noce de bois. Chaque année, l’événement propose une thématique en lien avec les anniversaires de mariage. Coton, cuir, froment et cire ont ainsi précédé La Noce de bois. Pourquoi ce concept? C’est que les festivalier.ère.s peuvent se marier sur place!

La Noce se tiendra à Chicoutimi du 6 au 8 juillet.