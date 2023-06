Fans de bisbille? Elle risque d’être au rendez-vous vendredi, alors que TVA+ présentera l’émission L’île de l’amour règle ses comptes, un épisode de retrouvailles qui promet de ressembler à une tempête tropicale, si l’on se fie à la bande-annonce dévoilée ce matin.

Des quatre couples finalistes, il ne semble rester que les gagnant.e.s Hugo et Lorie. Pour Enya et Kevin, Raphaël et Skye ainsi que Cédric et Bianka (qui doit aussi affronter l’opinion d’Edouard), l’amour n’a plus l’air d’être au rendez-vous, chacun des duos étant assis séparément.

L’animateur de cette troisième saison, Olivier Dion, qui lançait plus tôt ce mois-ci son album Sur le fil, sera à la barre de ce règlement de comptes à la suite des événements pleins de drama « super valide » survenus ce printemps.

L’épisode permettra entre autres à Lorie et Hugo de revenir sur leur parcours rempli d’embûches. Ce sera aussi l’occasion de voir les retrouvailles pas trop sympas du duo Émilie-Tristan, d’assister à la mise au point entre Bianka et Cédric, de revoir les tensions causées par Casa Amor ainsi que de voir la réaction d’Enya – cette insulaire qui affirme ne pas avoir le goût d’être là – à la suite du visionnement de la saison.

Pour voir la bande-annonce, c’est par ici.

Rappelons que L’île de l’amour est une adaptation québécoise du format international Love Island, populaire téléréalité où des vingtenaires célibataires s’envolent vers une île paradisiaque dans le but de trouver l’amour. Les deux premières éditions québécoises étaient animées par Naadei Lyonnais, en compagnie de l’humoriste Mehdi Bousaidan à la narration.

L’émission de retrouvailles sera présentée en primeur sur TVA + le vendredi 2 juin et sur les ondes de TVA le dimanche 11 juin à 21h.