Les producteurs de «Chouchou» reviennent avec une nouvelle fiction 

La maison de production Passez Go, qui avait co-produit la populaire série Chouchou diffusée à l’automne 2022, s’allie à Bell Média pour créer une toute nouvelle fiction, In Memoriam, qui sera diffusée sur Crave l’an prochain.

Quatre frères et sœurs (ainsi que leurs conjoints, et une inconnue) sont conviés à la lecture du testament de Paul-Émile, leur père, qu’ils avaient renié. Mais la rencontre ne se passe pas comme prévu: ils apprennent que personne n’héritera de rien, à moins de participer à une compétition concoctée par le défunt. Tenter de mettre la main sur l’héritage de 84 millions de dollars fera remonter à la surface le sombre passé familial et sèmera le chaos, rappelant que, même mort, Paul-Émile a toujours de l’emprise sur eux.

«Cette nouveauté à la prémisse intrigante, aux personnages complexes et tourmentés et aux textes si brillamment ficelés s’inscrit parfaitement dans notre objectif d’offrir des contenus singuliers et captivants à nos abonnés», a souligné Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média, par voie de communiqué.

Les huit épisodes d’une heure sont tirés d’une idée de Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable), avec la participation de la comédienne et autrice Pascale Renaud-Hébert, et la collaboration de l’auteur et comédien Jean-Philippe Baril Guérard.

Le tournage de la série, dont la diffusion est prévue pour 2024, débutera plus tard cet été. On retrouvera Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault à la réalisation, qui avaient tous deux orchestré la série Chouchou, qui mettaient en vedette Evelyne Brochu et Lévi Doré.