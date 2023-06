Rémi-Pierre Paquin est à l’animation de Survivre à la vasectomie. Le documentaire, disponible dès aujourd’hui sur Crave, traite, vous l’aurez deviné, de cette intervention chirurgicale qui permet de ne pas faire de bébé et qui est choisie annuellement par près de 15 000 Québécois.

C’est avec un ton détendu et léger, bien que parfois nerveux, que Rémi-Pierre Paquin se confie sur sa vision de la vasectomie et ses intentions familiales à cinquante ans. Visiblement curieux, il va à la rencontre de différent.e.s spécialistes et «survivants» de ce chip-chop.

Durant les 43 minutes du documentaire, l’animateur expose évidemment en quoi consiste une vasectomie, autant celle faite jadis au bistouri que celle pratiquée aujourd’hui par une ponction qui permet une cautérisation thermique. Des professionnel.l.es du milieu expliquent également la différence entre la vasectomie et la ligature des trompes de Fallope, une intervention plus intrusive, tandis que d’autres résument la petite histoire de la vasectomie.

Des hommes ayant choisi de se faire couper le canal famille se joignent à la discussion. Parmi eux, on compte Patrick Groulx – qui lance un «fais-toi faire une vasectomie pis farme ta gueule!» bien senti –, Arnaud Soly et Frédéric Pierre. Tous les trois ont voulu subir l’intervention après avoir eu des enfants. Ils expliquent leurs motivations ainsi que les effets sur leur masculinité et leurs corps. On a aussi droit à un Antoine Vézina apeuré par l’opération, mais quand même convaincu d’y avoir recours avant ses cinquante ans.

L’équipe de production suit également Jonathan, 32 ans, qui veut se faire vasectomiser après avoir eu trois enfants. Son parcours permet de voir à quoi ressemblent les étapes, avant, pendant et après l’opération. Oui, pendant!

Accessible – comme une vasectomie – et facile à écouter, le documentaire peut cependant faire fermer les yeux aux âmes sensibles qui n’aiment pas les outils médicaux et les interventions chirurgicales. Ces images servent toutefois le sujet, puisqu’elles aident à vraiment comprendre comment se passent les quelques minutes sur la table médicale, scrotum à l’air.

La charge mentale Impossible de parler de contraception sans aborder la charge mentale des femmes qui en portent presque toujours le fardeau, sans parler des effets physiques et mentaux qu’elles peuvent subir à cause des contraceptifs hormonaux. Le documentaire, coproduit par Fair-Play et Bell Média, aborde bien cet aspect. Par exemple, saviez-vous que la vasectomie et la ligature des trompes sont remboursées par la Régie de l’assurance maladie du Québec, mais que la pilule contraceptive et le stérilet ne le sont pas? «C’est quoi cette affaire-là, voyons!», s’exclame à ce sujet Kim Lévesque-Lizotte, qui participe au projet.

Survivre à la vasectomie est maintenant disponible sur Crave.