Des murales créées avec et pour les jeunes de Montréal-Nord

Magnifique façon de terminer l’année scolaire pour les jeunes de l’école primaire Le Carignan à Montréal-Nord: on inaugure aujourd’hui deux impressionnantes murales sur un mur de l’établissement et le terrain de basketball adjacent.

Ces deux œuvres qui servent à revitaliser et embellir un espace public d’envergure représentent un héritage culturel majeur alliant art, sport et multiculturalisme pour la communauté de Montréal-Nord.

Les deux projets ont été imaginés, conceptualisés et produits en collaboration constante avec des groupes de jeunes. Sur les murs de l’école, l’artiste Isadora Ayesha Lima a réalisé une murale en collaboration avec les élèves. À côté, sur le terrain de basketball, l’artiste Thaila Khampo, aussi montréalais, a pris part à une médiation culturelle avec de jeunes joueurs de basket pour réaliser une transformation artistique de leur terrain.

C’est le personnel de l’école, de la Coop Multisports Plus et de l’arrondissement de Montréal-Nord qui a planifié et coordonné les ateliers et les activités avec les jeunes. L’organisme MURAL s’est chargé de la réalisation de ces projets.

« Nous sommes très fiers de cette initiative qui démontre notre engagement profond en faveur du multiculturalisme et de la promotion de la diversité au sein de notre communauté, ainsi que notre parti pris envers l’importance de l’art urbain et de la médiation culturelle comme vecteurs de transformation sociale! », souligne Pierre-Alain Benoît, directeur général de l’organisme MURAL et producteur du Festival du même nom à Montréal depuis 2013.