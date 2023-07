Fantasia, c’est aussi des documentaires! 

Les cinéphiles adeptes de documentaires ont de quoi trouver leur compte lors de la prochaine édition du festival Fantasia, qui se tient du 20 juillet au 9 août à Montréal.

Métro a sélectionné pour vous cinq docus d’ici et d’ailleurs à ne pas manquer pendant le festival international de films.

Y’a une étoile – Canada (Québec)

Gracieuseté, Fantasia

Dans ce documentaire, qui oscille parfois vers la comédie musicale, on suit Samuel Leblanc, un jeune musicien trans qui se lance dans un pèlerinage en terre acadienne lors d’une quête identitaire et culturelle. Au cours des 72 minutes du long métrage scénarisé et réalisé par Julien Cadieux, le protagoniste va à la rencontre d’autres personnes de la communauté LGBTQ2SIA+ qui ont su s’assumer comme elles sont, tout en célébrant leurs racines acadiennes. L’œuvre d’Angèle Arsenault, figure importante de l’Acadie, y est aussi célébrée, permettant de tisser un lien entre les rencontres.

Première québécoise présentée en version originale française avec sous-titres anglais le dimanche 23 juillet à 18h30 au Cinéma du Musée, avec le court métrage Ami d’ami. Pour des billets

tOuch Kink – Canada, États-Unis, Costa Rica

Gracieuseté, Fantasia

Ce documentaire réalisé par Todd Max Carey brosse un portrait des amateur.trice.s de BDSM, de fétichismes et autres kinks. Le film de 75 minutes revient les sur origines de cette pratique et sur le fonctionnement à suivre pour l’exercer dans les règles de l’art. En plus, on y présente une banlieusarde qui découvre le plaisir de dominer, mais aussi une dominatrice de métier et d’un homme ayant une double vie, passant une partie de son existence à être soumis.

Première mondiale présentée en version originale anglaise avec sous-titres français le dimanche 30 juillet à 20h30 au Cinéma du Musée, avec le court métrage Les Crochets. Pour des billets

Fire-Jo-Ball – Canada (Québec)

Gracieuseté, Page Facebook du film

Réalisé par Audrey Nantel-Gagnon, ce court métrage de 17 minutes avait été sélectionné au Festival Regard, au Saguenay, plus tôt cette année. Il met en lumière Jo-Ann, une barmaid dont de rêve est d’être actrice et chanteuse. La femme de 57 ans voit donc dans ce film l’occasion de jouer le rôle de sa vie, nous donnant accès à son extra et son ordinaire.

Première montréalaise présentée en version originale française avec sous-titres anglais le vendredi 4 août à 21h au Cinéma du Musée dans le cadre du programme Émotions des Fantastiques week-ends du cinéma québécois. Pour des billets

Soup is Good Food – Canada (Québec)

Ce film de sept minutes réalisé par Alexandre Thériault raconte l’histoire de Francis Côté, qui apprend qu’il doit quitter en cinq minutes son logement dans lequel il vit depuis plusieurs années. Aussi sélectionné au Festival Regard cette année, le court s’est également rendu au Durban International Film Festival et au Bali International Short Film Festival.

Première montréalaise présentée en version originale française avec sous-titres anglais le vendredi 4 août à 21h au Cinéma du Musée dans le cadre du programme Émotions des Fantastiques week-ends du cinéma québécois. Pour des billets

A Disturbance in the Force – États-Unis

Gracieuseté, Fantasia

Avez-vous déjà entendu parler de The Star Wars Holiday Special, cette émission spéciale de 1978 diffusée dans le but de faire patienter les fans jusqu’en 1980, année de la sortie de The Empire Strikes Back? Eh bien, cette production est généralement qualifiée comme la pire de l’univers Star Wars, et le documentaire états-unien A Disturbance in the Force aborde le tout. Avec les commentaires de certains créateurs du projet, on nous propose une immersion dans le monde de la télévision des années 1970.

Première internationale en version originale anglaise le samedi 29 juillet à 14h30 à Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall). Pour des billets