La bande-annonce de «Ru» dévoilée

Photo: Immina Films et Amalga

La bande-annonce du film Ru, adapté du récit autobiographique éponyme de Kim Thúy, est maintenant dévoilée. Réalisé par Charles-Olivier Michaud et scénarisé par Jacques Davidts, le long métrage prendra l’affiche partout au Québec le 24 novembre prochain.

Paru en 2009 chez Libre Expression, Ru relate l’exil du Vietnam dans les années 1970 de Kim Thúy, alors enfant. Elle et sa famille se sont réfugiées au Québec à la suite d’une traversée périlleuse en mer dans un bateau de fortune, agglutinées à d’autres boat people.

La fillette (renommée Tinh dans ce premier film inspiré d’un livre de l’autrice), ses parents et ses frères entreprennent alors une nouvelle vie dans une petite ville de la province.

« Grâce à l’accueil chaleureux de tous, dont de la famille qui les parraine, Tinh s’adapte lentement à sa réalité, lit-on par communiqué. De nature timide et réservée, Tinh devra puiser au plus profond d’elle-même la détermination nécessaire pour surmonter les nombreuses épreuves, soit apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et s’adapter à une nouvelle vie au Québec. »

« Charles-Olivier Michaud a réalisé un film qui dépasse de très loin mon rêve cinématographique le plus fou », indique Kim Thúy, qui remercie « toute l’équipe d’avoir osé le sublime ».

Du côté de la distribution, Chloé Djandji incarne la protagoniste, entourée de Chantal Thuy, Jean Bui, Olivier Dinh et Xavier Nguyen dans les rôles respectifs de sa mère, son père et ses petits frères. Karine Vanasse, Patrice Robitaille, Mali Corbeil Gauvreau et Marie-Thérèse Fortin campent pour leur part les membres de la famille d’accueil.

Pour la (grande) petite histoire littéraire, rappelons que Ru a connu un succès retentissant, ici comme ailleurs. Traduit en 31 langues et publié dans 43 pays et territoires, le récit a notamment valu à son écrivaine le prix du Gouverneur général du Canada ainsi que le grand prix RTL-Lire au Salon du livre de Paris. À ce jour, plus de 540 000 exemplaires du livre se sont vendus de par le monde.

Jean-François Lord signe la direction photo de Ru, produit par Immina Films et Amalga. Kim Thúy agit en tant que productrice associée.

Adapté du récit autobiographique éponyme de Kim Thúy, paru en 2009, Ru prendra l’affiche le 24 novembre. Photo : Immina Films, Amalga