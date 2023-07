Rainn Wilson, interprète de Dwight dans «The Office», de passage à Montréal  

Photo: Gacieuseté, Page Facebook de Rainn Wilson et de The Office

Les fans de The Office ont peut-être aperçu à Montréal cette fin de semaine l’acteur Rainn Wilson. Celui qui interprétait le personnage de Dwight Schrute dans la série culte était de passage dans la métropole pour sa fondation, LIDÈ Haiti.

«Merci à la belle ville de Montréal d’avoir été l’hôtesse d’une magnifique fin de semaine – notre réunion du conseil d’administration de LIDÈ Haiti, peut-on lire sur ses réseaux sociaux. Nous avons eu une belle expérience et réussi à accomplir une TONNE de choses. On se concentre encore plus sur l’accès à l’éducation pour des femmes et des filles dans les secteurs ruraux d’Haïti.»

L’interprète du célèbre propriétaire de la Schrute Farms a aussi publié quelques photos de son séjour, dont une avec l’emblématique murale du défunt Leonard Cohen.

L’organisme à but non lucratif LIDÈ Haiti a été fondé à la suite du tremblement de terre qui a touché Haïti en 2010, afin de renforcer la résilience et l’autonomie des adolescentes par l’art.

Rappelons que la série humoristique The Office, qui met en vedette l’acteur Steve Carell, est l’adaptation américaine de la sitcom britannique du même nom. Elle a été diffusée sur la chaîne NBC de 2005 à 2013, avec un total de neuf saisons.