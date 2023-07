La meilleure joke de Pierre-Yves Roy-Desmarais au Centre Bell

S’il y a un humoriste au Québec qui pouvait s’offrir le Centre Bell, c’est bien la nouvelle vedette chouchou de la comédie, Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Son spectacle Jokes Chapeau Maman Magie Piano, lauréat du meilleur spectacle d’humour au dernier Gala Les Olivier, était présenté pour une dernière fois hier soir dans cette emblématique enceinte montréalaise, après avoir été lancé il y a un an et demi à l’Olympia.

Le lieu, immense pour un spectacle d’humour, convenait parfaitement à la prestation de Roy-Desmarais. Car avec Jokes Chapeau Maman Magie Piano, on est loin du stand-up classique avec seulement micro et tabouret.

Si son spectacle était déjà impressionnant par son envergure et ses nombreuses surprises, sur la scène du Centre Bell, Pierre-Yves Roy-Desmarais en a offert une version étoffée, adaptée pour le lieu, plus longue que celle qu’il présente habituellement. Il était accompagné d’un groupe de sept musiciens, dont un qui lui a servi de souffre-douleur de manière hilarante tout au long du spectacle. Pendant une heure et demie, l’humoriste a bougé, chanté (très bien), dansé, joué du piano, gesticulé dans tous les sens et même fait de la magie. Attention, il a même offert une chanson de rap avec nul autre que FouKi pour l’accompagner. Pas de doute, l’espace était bien occupé.

Cette version bonifiée du spectacle s’intitulait Pierre-Yves Roy-Desmarais a trouvé la meilleure joke. Au total – en tout cas, selon ce qu’il nous a dit –, son spectacle comprenait 372 jokes. Et l’humoriste nous a promis d’entrée de jeu, à la suite d’une désopilante vidéo d’ouverture avec Marc Labrèche en Dieu de l’humour, la meilleure pour la fin, LA meilleure joke. Jusqu’à ce qu’on s’y rende, on a ri aux éclats sans arrêt au contact de son humour énergique et jubilatoire qui nous a surpris à chaque détour. Et fidèle à lui-même, déjouant toujours les codes et l’attendu, l’humoriste nous a offert une finale en pied de nez brillante, à la suite de laquelle on a pu quitter la salle le sourire aux lèvres.