Yvon Deschamps et sa belle relève, pour une dernière fois

C’est dans une Salle Wilfrid-Pelletier bondée qu’Yvon Deschamps, aux côtés d’une trentaine d’humoristes, a fait une rare apparition sur scène, jeudi soir, à presque 88 ans, dans le cadre du Gala ultime du Festival Juste pour rire.

«Qu’on accueille le meilleur humoriste au Québec», a annoncé la voix de la Place des Arts. Devant une foule excitée et nostalgique, ce sont Martin Matte et Patrick Huard qui ont fait leur apparition sur scène, évidemment pour se faire un petit bien-cuit amical, question de déterminer lequel des deux mérite ce titre.

C’est alors que Louis-José Houde, qui a la «shape d’un stérilet», selon Huard, s’est joint à eux afin de mettre un terme à la querelle. Et c’est à la fin de ces quelques minutes efficaces et bien punchées que celui qui est qualifié du «père de l’humour québécois» est arrivé sur scène. Ovation, applaudissements, cris et même pleurs.

Yvon Deschamps n’a visiblement rien perdu de son sens du timing et de son aisance sur scène. Celui qui n’était pas monté sur les planches depuis quelques années a débuté la soirée avec l’un de ses fameux monologues, tiré de son numéro sur Les ethnies, interprété par un personnage conservateur dans la fin cinquantaine – oui, il fallait faire preuve d’imagination ici, a admis l’humoriste. Si certains gags sur des minorités visibles ont fait rire jaune, d’autres, plus intemporels, comme la précision de sa femme quant à l’achat de margarine ou de sucre, sont rentrés au poste.

Patrick Huard, Louis-José Houde et Martin Matte. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Pléiade d’humoristes

Après le toujours très juste Boucar Diouf, c’est l’humoriste Maude Landry qui a enchainé en émettant des doutes quant au fait que ce soit réellement le dernier gala, tout comme elle doute que Xavier Dolan prenne réellement sa retraite du cinéma. Selon elle, «il devait simplement être lendemain de veille au mauvais moment». «Deux Tylenol et ça reprend», a-t-elle lancé avec aisance.

Guillaume Pineault a suivi, racontant l’anxiété de créer un numéro pour le gala en quelques jours et les moyens utilisés pour se sortir de cette angoisse, dont l’achat d’une couverture lourde, trop lourde, qui l’a imprégné dans son matelas. Virginie Fortin s’est ensuite emparée de la scène avec sa prestance naturelle, admettant qu’elle était contente d’être là, mais surtout contente de pouvoir être contente, dans le futur, d’avoir été là.

Après l’entracte, les plus nostalgiques ont été servi.e.s, puisqu’un sketch de Samedi de rire, émission radio-canadienne humoristique diffusée de 1985 à 1989, a eu lieu sur scène. Ainsi, Rose-Aimée Dupuis (Pauline Martin), Madame Bruchési (Michèle Deslauriers), Ti-Blanc Lebrun (Yvon Deschamps), Ben Béland (Normand Chouinard) et Normand Brathwaite (un pêcheur de la Gaspésie) ont ramené leurs iconiques personnages à la vie devant une foule qui connaissait très bien les populaires répliques.

«Samedi de rire» sur scène. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Daniel Lemire a pour sa part ramené à la vie son clown Oncle Georges, aux côtés de Rosalie Vaillancourt en gamine. Le numéro a toutefois pris un peu de temps avant de s’établir en raison des énergies trop opposées et du manque de gags à certains endroits.

L’humoriste Neev a ensuite foulé les planches, concluant son numéro avec une imitation réussie d’Elvis Gratton qui a fait crier la foule. Il a introduit Philippe-Audrey Larrue-Saint-Jacques, dont le numéro sur son enfance avec des parents passionnés d’art et d’histoire – ponctué de commentaires sur la dangerosité des Jeux olympiques d’hiver – était plus que réussi.

En vrac, le public a aussi pu voir Simon Gouache et ses souvenirs de son premier Gala Juste pour rire, Korine Côté et son imitation des trippeux et trippeuses de MacBook, Mariana Mazza et son souper au restaurant avec Yvon Deschamps – qu’elle trouve charmant – ainsi que l’hilarant Sam Breton et son obsession sur le ménage.

Laurent Paquin. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Virginie Fortin. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Rosalie Vaillancourt et Daniel Lemire. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Sam Breton. Photo: Gracieuseté Eric Myre

Leurs numéros ont laissé place à Laurent Paquin, qui a conclu la soirée en ramenant sa tribune téléphonique accompagné de quelques collègues, dont un Pierre-Yves Roy-Desmarais toujours juste.

Malgré quelques numéros moins forts, ce Gala ultime a su clore ce chapitre du Festival Juste pour rire de manière grandiose, parfois émouvante, et surtout, a su faire rire aux éclats un public aussi varié qu’impliqué.

Tous les profits de la soirée allaient à La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. À la fin du Gala, 500 000$ étaient amassés pour venir en aide aux jeunes du Centre-Sud. Rappelons que l’humoriste de 87 ans s’est joint à la fondation en 1985 à titre de président de campagne, avant qu’elle ne change de nom en 2014 pour celui que l’on connaît aujourd’hui.