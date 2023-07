Le Cartel et Osheaga lancent en tandem une toute nouvelle collection de vêtements décontractés à motifs estivaux et aux couleurs vibrantes.

Le Cartel et Osheaga lancent une collection de vêtements ensoleillée

Le Cartel et le festival Osheaga lancent en tandem une toute nouvelle collection de vêtements unisexes transpirant l’été. Ornés de motifs de fleurs, de soleils et de papillons — œuvre de l’artiste Francorama —, ces morceaux décontractés habilleront avec panache les journées ensoleillées.

Chemises à manches courtes (à porter seules ou ouvertes sur une camisole), shorts, chaussettes, casquettes, chapeaux bob (partenaires idéaux des longues journées chaudes en festival) et cotons ouatés à capuchon à enfiler lors de soirées fraîches composent cette première collection dont le collectif artistique montréalais a conçu le design de concert avec le festival de musique et d’arts.

Mettant à l’honneur des nuances pastel de lilas, pêche, saumon, bleu ciel et rose combinées à des teintes vibrantes de bleu électrique, vert gazon, orange et ocre, cette collection pétillante est une véritable ode à l’été… et donnera lieu à de flamboyantes tenues!

Au regard de la vocation du Cartel, soit de créer des morceaux à l’intersection de l’art et des vêtements, la collaboration avec Osheaga allait de soi. Peut-être apercevra-t-on ces morceaux vitaminés lors du festival de renommée internationale, qui se déroulera au parc Jean-Drapeau du 4 au 6 août?

Chapeau bob et chemise de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Kevin Millet

Chemise et casquette de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Kevin Millet

Chapeaux bob, short et chaussettes de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Kevin Millet

Chapeau bob de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Kevin Millet

Rappelons que l’automne passé, Le Cartel est devenue la première marque québécoise à se tailler une place dans la chaîne de boutiques Foot Locker. Elle avait pour l’occasion lancé des collections en collaboration avec des artistes de Montréal. Les rappeurs Zach Zoya et FouKi ainsi que le producteur High Klassified étaient les ambassadeurs de la campagne de publicité.

Tous les vêtements et accessoires du collectif Le Cartel, dont la boutique principale se situe boulevard Saint-Laurent, dans le Plateau-Mont-Royal, sont sérigraphiés à Montréal.

Chapeau bob, chemise et bermuda de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel

Casquette et coton ouaté à capuchon de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel

Chemise, bermuda et chaussettes de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel

Casquette, coton ouaté à capuchon et bermuda de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel

Casquette et chemise de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel

Bermuda de la collection Le Cartel X Osheaga. Photo : Le Cartel