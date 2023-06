10 maillots de bain tendance de marques québécoises

Photo: Montage Métro: Gracieuseté Nana the brand / Gracieuseté, Everyday Sunday

Ça y est, l’été est officiellement arrivé, et avec lui les occasions de se baigner! Pour en profiter comme il se doit, Métro a sélectionné 10 maillots de bain parmi les plus beaux des marques québécoises.

Ensemble Botanica – Mimi and August

Avec son motif fleuri dessiné au Québec, son bas taille haute et son haut qui se lace dans le dos, cet ensemble a tout pour plaire! En plus, il est fait de tissu recyclé et est offert dans une gamme de tailles allant du XS au 4XL.

Photo: gracieuseté, Mimi and August

Haut: 72$ – Bas: 62$

Site web

Bikini vert marbré – Selfish swimwear

Fabriqués à la main dans l’atelier montréalais de la designer Naomie Caron, les maillots de Selfish swimwear sont aussi durables (la marque offre un service de réparation) qu’originaux et colorés. On craque notamment pour ce bikini vert marbré qui rappelle la mode des années 2000.

Photo: gracieuseté, Selfish swimwear

Haut: 95$ – Bas: 95$

Site web

Maillot protection UV – Krabéo

Pour qu’on profite du soleil sans prendre de risque pour la santé de notre peau, Krabéo a conçu des maillots de bain à manches longues avec protection UPF50+. La marque, dont les maillots sont fabriqués ici, ne laisse toutefois pas le style de côté, comme le prouve ce bel ensemble rouge côtelé!

Photo: gracieuseté, Krabéo

Haut: 119, 95$ – Bas: 49, 95$

Site web

Une pièce Miro – June swimwear

Pour une allure à la fois sportive et élégante, on se tourne vers la marque June et son une pièce Miro qu’on aime particulièrement dans sa version bleu-mauve. Fabriqué au Canada, ce maillot se prête à toutes les occasions de baignade.

Photo: gracieuseté, June swimwear

Une pièce: 129,99$

Site web

Bikini Oasis asymétrique – Blush

Une couleur sobre, une coupe simple et asymétrique, il n’en faut pas plus pour être dans la tendance cet été et la marque Blush l’a bien compris. Son nouvel ensemble Oasis risque bien de séduire, d’autant qu’il se décline aussi en une-pièce!

Photo: gracieuseté, Blush

Haut: 40$ – Bas: 35$

Site web

Short Casual Summer Peach – Everyday Sunday

La marque qui propose aussi des beaux maillots pour femme est une des rares au Québec a avoir développé une gamme pour hommes. Parmi les différents motifs et modèles proposés, on aime particulièrement celui-ci pour un look décontracté, fruité et coloré.

Photo: gracieuseté, Everyday Sunday

Short: 70$

Site web

Bikini gaufré – Girl Crush Gang

Cet été, la mode est aussi aux matières texturées! Pour sa nouvelle collection estivale, «Rendez-vous à la plage», Girl Crush Gang a donc opté pour un bikini gaufré dont le haut à balconnet dessine un joli décolleté. L’ensemble est offert dans quatre coloris et dans les tailles allant du XS au 3XL.

Photo: gracieuseté, Girl Crush Gang

Haut: 49,99$ – Bas: 45,99$

Site web

Une pièce et short rayés – Nana the Brand

Les rayures verticales sont partout, et surtout chez Nana the Brand. L’entreprise de Marina Bastarache les décline au masculin avec un short de bain pour hommes et au féminin avec plusieurs ensembles de bikini aux rayures jaunes assorties, mais surtout ce beau une pièce joliment échancré dans le dos.

Photos: gracieuseté, Nana The Brand

Une pièce: 80$

Short: 60$

Site web

Bikini Luna Kiss Kiss – Othersea Bikini

Un imprimé cute et une coupe sexy, c’est ce qui fait le charme de ce joli bikini triangle fait à la main à Québec par la marque Othersea Bikini. Polyvalent grâce à ses longues cordes élastiques qu’on peut s’amuser à nouer de toutes sortes de façons, ce modèle est aussi réversible pour un look plus discret.

Photos: gracieuseté, Othersea Bikini

Haut: 72$ – Bas: 72$

Site web