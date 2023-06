La protection solaire expliquée par un pro 

Le soleil est de retour, et on s’en réjouit! Mais on le sait, les rayons UV ne sont pas les alliés d’une peau belle et en santé. Comment s’en protéger? Quels produits faut-il avoir et lesquels faut-il bannir de nos tiroirs? Métro a posé toutes ces questions au dermatologue Marc-André Doré.

Quelle est la routine idéale à adopter pour protéger sa peau lors d’une journée d’été ensoleillée?

Le premier réflexe à avoir est d’éviter le plein soleil, surtout aux heures les plus chaudes, soit entre 10h et 15h. Ensuite, il est indispensable d’appliquer un bon écran solaire, c’est-à-dire un écran doté d’une protection à large spectre et d’un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 sur toutes les zones exposées au soleil – même les zones auxquelles on pense moins comme les oreilles, le derrière du cou et les jambes – au moins toutes les deux heures, ou plus souvent s’il y a sueur ou baignade. Enfin, il est recommandé de porter des vêtements amples, des vêtements anti-UV, un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil et de chercher les zones d’ombre.

Y a-t-il une meilleure option de protection entre les écrans solaires minéraux et les écrans solaires chimiques?

Les protections minérales couvrent souvent d’emblée autant les UVA que les UVB, ce qui n’est pas le cas pour toutes les protections chimiques. Il faut rechercher la mention «couverture large spectre». Les protections minérales sont également moins irritantes et donc recommandées pour les gens ayant une peau sensible (par exemple les personnes qui font de l’eczéma) et les personnes qui ont une maladie ou qui prennent des médicaments qui les rendent très sensibles au soleil.

Est-ce que le soleil peut abîmer notre peau même à travers une fenêtre?

Les UVA traversent les vitres, et c’est ce qui cause le vieillissement cutané à long terme et un petit peu aussi le cancer de la peau. Donc l’hiver ou l’été, à l’intérieur ou à l’extérieur, je recommande l’application de crème solaire. Le meilleur produit qu’on peut intégrer dans une routine de soin de la peau est l’écran solaire. C’est celui-ci qui va prévenir le vieillissement cutané, les coups de soleil et les dommages du soleil sur la peau.

Les produits pour augmenter le bronzage au soleil – comme les huiles de bronzage – sont-ils à proscrire? Pourquoi?

On évite le plus possible! Dès que la peau a bronzé, c’est qu’il y a eu un dommage au niveau de l’ADN, donc la peau, pour se protéger, va stimuler la production de pigments (mélanine). La façon d’avoir un teint bronzé de manière sécuritaire, c’est avec les produits cosmétiques qui simulent le bronzage.

Est-ce que les vêtements à protection UV comme les maillots de bain et les chandails valent le coût? Et comment savoir s’ils sont réellement protecteurs?

Mettre de la crème solaire selon les indications peut devenir difficile – surtout auprès des enfants – donc les vêtements à protection UV ont un côté pratique. Recherchez le facteur de protection UPF (facteur de protection ultraviolets) sur l’étiquette. Pour une meilleure protection, on s’assure également que le vêtement n’est pas trop usé et qu’il n’a pas pris l’eau.

Que faire en cas de coup de soleil?

Dès qu’on voit les premiers signes de rougeur, de brûlure, il faut se mettre à l’abri du soleil. On peut ensuite calmer la brûlure avec des compresses d’eau froide qu’on applique pendant une dizaine de minutes pour apaiser la peau. Le gel d’aloès est aussi efficace pour apaiser les brûlures superficielles; ça vient soulager et apaiser, comme les crèmes hydratantes peuvent le faire. Si on a des cloques, des croûtes ou des plaies, il peut être nécessaire d’appliquer de l’onguent antibiotique.

Bien s’hydrater est également important, et si le coup de soleil est sévère et/ou s’il touche une grande superficie de la peau, il ne faut pas hésiter à consulter un.e médecin ou même à se rendre à l’urgence.

Santé Canada rappelle aussi : Qu’un ou une adulte devrait appliquer environ 7 cuillères à thé de crème solaire pour couvrir toute sa peau.

Que la protection solaire doit être appliquée au moins 15 minutes avant d’aller à l’extérieur.

Que l’on doit éviter de laisser sa crème solaire directement au soleil ou dans un endroit très chaud pour ne pas compromettre son efficacité.

Une liste d’écrans solaires reconnus par l’Association canadienne de dermatologie est disponible ici.