Le festival Présence Autochtone dévoile une partie de sa programmation

Des soirées sur la scène Québecor de la place des Festivals, plus de 60 films en compétition et de nombreuses expositions : le Festival international Présence autochtone a dévoilé les grands moments qui rythmeront cette 31e édition pour explorer l’art autochtone du 3 au 11 août prochain.

Les différents artistes et leurs créations qui explorent «les traces enfouies d’un passé immémorial qui ne s’est pas laissé effacer» seront présents autant sur scène que dans la rue.

Dès 20h, sur la scène Québecor installée à la place des Festivals, plusieurs artistes défileront devant le public. Très attendu, le rappeur algonque Samian lancera son nouvel album pour la soirée du 6 août. Ce concert sera précédé par la prestation de Laura Niquay, Q052, Anachnid, Forestare et le Nouvel Ensemble Moderne, le 4 août, ainsi que par le duo Twin Falmes, le 5 août.

Toujours sur la scène Québecor, les soirées du 8 et 9 août seront consacrées à la performance poético-théâtrale avec Là d’où vient notre sang, de la dramaturge atikamekw Véronique Hébert et l’artiste innue Sonia Robertson, dont l’installation Le sang de la Mère Terre sera également exposé à la Guilde dès le 2 août.

La soixantaine de films présentés durant le festival permettront d’explorer «résistance, résilience, travail de mémoire et réactualisation des appartenances» de différentes communautés autochtones. On retrouvera notamment A Febre, les documentaires Out of State, A ultima floresta, Anerca, Habitat. Mais également The Incredible NDN de Rodrick Pocowatchit, Ataatasiak de Lisa Koperqualuk et Haudenosaunee Canoe Journey de Roxanne Whitebean.

Dès le 9 août, la journée internationale des Peuples autochtones, les passants déambulant dans la rue Ste-Catherine pourront découvrir sur des panneaux géants des illustrations signées par l’artiste atikamekw Eruoma Awashish qui interprète à sa manière la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones.

Le reste de la programmation ainsi que la billetterie en ligne (y compris pour les évènements en extérieurs gratuits) seront disponibles dès le 21 juillet sur le site officiel du festival.