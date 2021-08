Les femmes en lumière au Théâtre du Nouveau Monde cette saison

Pour ses 70 ans, le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) propose une programmation qui fait la part belle aux femmes. Tour d’horizon de ce qui attend les spectateurs pour la saison 2021-2022.

Après un an et demi de pandémie, la directrice artistique du TNM, Lorraine Pintal, salue la créativité qui en est ressortie. «Nous renaissons donc avec vous, après avoir retrouvé la satisfaction incroyable du travail collectif, habités par la conscience aigüe de l’engagement, pris depuis plusieurs années, à nous mettre au service de vos rêves et de vos aspirations», dit-elle dans un communiqué.

Dès le 21 septembre, la pièce Embrasse de Michel Marc Bouchard, mise en scène par la Texane Eda Holmes, sera présentée au Théâtre Centaur. Anne-Marie Cadieux, Alice Pascual, Anglesh Major, Yves Jacques et, pour la première fois au TNM, Théodore Pellerin, se donneront ainsi la réplique.

Lorraine Pintal promet par ailleurs une saison 2021-2022 qui «s’impose comme un retour à l’essence même de l’art vivant: un art qui réconforte, surprend, interroge, réjouit, engage, rassemble. Porté par l’imagination fertile de ses équipes de création, le TNM affirme de plus en plus sa mission de « théâtre de tous les classiques, ceux d’hier et de demain », écrits pour le présent».

Un Théâtre du Nouveau Monde très actuel

Le dramaturge russe Anton Tchekhov sera également à l’honneur avec Les 3 soeurs, mise en scène par René Richard Cyr. Noémie Godin‑Vigneau, Rebecca Vachon et Marie‑Pier Labrecque interpréteront cette histoire de sororité à partir du 17 février 2022. Cher Tchekhov de Michel Tremblay et mise en scène par Serge Denoncourt se tiendra quant à elle en mai 2022.

Notons aussi trois histoires de femmes d’époques différentes qui trouvent leur écho en 2021. Les reines de Normand Chaurette et Un ennemi du peuple de Henrik Ibsen sont respectivement programmées en novembre 2021 et en mars-avril 2022.

Enfin, Lysis de Fanny Britt et Alexia Bürger sera la première pièce de 2022. Lorraine Pintal assurera la mise en scène de cette fiction dénonçant le patriarcat.

Les billets des spectacles du TNM seront mis en vente le 28 août.