Jay Scøtt propose de surprenantes reprises sur «Rap Queb, Vol. 1»

Le musicien Jay Scøtt, reconnu pour ses balades acoustiques accrocheuses et sa voix nasillarde unique, a le vent dans les voiles depuis l’immense succès populaire de sa collaboration avec Fouki, la chanson Copilote.

Véritable adepte du genre, il propose maintenant un album complet de reprises de chansons du catalogue hip-hop québécois.

Du classique C’est rendu F.U. de Yvon Krevé au fameux L’Accro du trippe 2 de Sir Pathétik en passant par d’autres succès de Koriass, Les Anticipateurs, Muzion, Alaclair Ensemble et plus encore, c’est un hommage original, étonnant et surtout fort réussi que livre l’artiste à un style musical auquel il porte manifestement beaucoup d’amour et de respect.

Rap Queb, Vol. 1 est disponible sur les plateformes d’écoute.

Jay Scøtt sera en spectacle le 8 avril au Club Soda, à Montréal.