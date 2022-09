À l’agenda: les festivals de FOU hors Montréal

Au Québec, on peut festoyer à peu près n’importe où. Voici une sélection de festivals à l’extérieur de Montréal qui vous en feront voir de toutes les couleurs.

Festival de la chanson de Tadoussac

16 au 19 juin

Tadoussac

Tadoussac, ce n’est pas juste les baleines, c’est aussi beaucoup de musique et de fêtes! Le Festival de la chanson de Tadoussac, qui en est à sa 38e édition, a pour mission de faire rayonner la musique québécoise dans une ambiance conviviale et, surtout, dans un cadre naturel majestueux au carrefour du fleuve Saint-Laurent et du fjord du Saguenay.

Spectacles à ne pas manquer:

Diane Dufresne

Clay and Friends

Les Louanges

Lisa LeBlanc

Thierry Larose

Tant qu’à être là:

Dormir à Canopée Lit à Sacré-Cœur

Manger au bistro Chez Mathilde

Se balader dans le sentier de l’estuaire

BleuBleu

24 au 26 juin

Carleton-sur-Mer

Le festival BleuBleu, c’est l’occasion de voir d’excellent.e.s artistes en spectacle et de faire le party dans une ambiance conviviale, mais c’est aussi une chance de contempler l’une des plus belles villes du Québec. Le festival a justement pour mission de faire découvrir ou redécouvrir des lieux culturels et historiques de la ville, ainsi que de favoriser un échange entre la communauté locale et les festivalier.ère.s

Spectacles à ne pas manquer:

5sang14

Marjo

Pierre Kwenders

Planet Giza

Totalement sublime

Tant qu’à être là:

Magasiner chez Chope-sur-Mer (boutique de bières, produits régionaux et québécois) et le Vraquier (magasin de vrac et comptoir végétarien)

Prendre un café à la Brûlerie du Quai et une bière au Naufrageur

Faire de l’escalade au Bloc de l’Est

Festival la Noce

29 juin au 2 juillet

Saguenay

La Noce, cofondée en 2017 par l’auteur-compositeur-interprète Philippe Brach, propose chaque année une thématique unique. En 2022, le festival célèbre ses «noces de cire» sous le thème de la magie noire et de l’ésotérisme. L’événement se démarque notamment par une proposition unique, celle de se marier sur place pour la modique somme de 10 $. En plus, il est écoresponsable et possède l’une des meilleures programmations de tous les festivals estivaux du Québec.

Spectacles à ne pas manquer:

Daniel Bélanger

Men I Trust

Hubert Lenoir

Lydia Képinski

Louis-Jean Cormier

Tant qu’à être là:

Faire la Route des bières du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Faire une randonnée dans le parc national du Fjord-du-Saguenay

Visiter le Musée de la Petite maison blanche

Le Festival d’été de Québec

6 au 17 juillet

Québec

La réputation du Festival d’été de Québec n’est plus à faire. C’est un des festivals qui attirent les plus grandes vedettes internationales au pays, mais également les mélomanes. Cette année ne fait pas exception: le festival affiche déjà complet. Pas moins de 125 000 laissez-passer ont été vendus en deux semaines et deux jours, un record pour le festival. En espérant que vous vous êtes procuré le vôtre!

Spectacles à ne pas manquer:

Jack Johnson

Alanis Morissette

Rage Against the Machine

Sum 41

Charlotte Cardin

Tant qu’à être là:

Aller magasiner et prendre un café chez le disquaire la Société des Loisirs

Manger à L’Affaire est ketchup, au Hono Izakaya ou encore au Kraken Cru, puis sortir au Tao ou au Jjacques

Aller lire ou travailler à la Maison de la littérature (pour les festivalier.ère.s en télétravail)

Le Festif! de Baie-Saint-Paul

21 au 24 juillet

Baie-Saint-Paul

Dans le décor enchanteur de la magnifique région de Charlevoix, le Festif! accueille des musicien.ne.s d’ici et d’ailleurs de tout genre90 artistes se produiront sur 25 scènes, pour un total de 120 spectacles. La programmation musicale est paritaire pour la toute première fois de son histoire. Le festival a aussi été nommé l’événement le plus écolo au Québec grâce à sa politique verte et à ses innovations en la matière.

Spectacles à ne pas manquer:

L’impératrice

CRi

Bran Van 3000

Diane Tell

Connaisseur Ticaso

Tant qu’à être là:

Manger aux Faux Bergers

Prendre une bière au Menaud (distillerie et brasserie dans la ville de Clermont)

Aller se promener sur la plage de Saint-Irénée ou dans le village de Port-au-Persil

Festival Colline

11 au 14 août

Lac-Mégantic

Depuis 2021, l’équipe derrière la Chapelle du rang 1, cette charmante salle de spectacle, intime à souhait, à Lac-Mégantic, a son propre festival. Celui-ci fait la promotion du slow living, c’est-à-dire qu’il reconnaît le plaisir de prendre son temps. Impossible d’y stresser. En plus des spectacles musicaux et de cirque, une séance de yoga et une randonnée musicale en forêt y sont organisées. Cerise sur le sundae: le tout se déroule sous une pluie d’étoiles filantes.

Spectacles à ne pas manquer:

P’tit Belliveau

Émile Bilodeau

Mon doux saigneur

Bon enfant

Hanorah

Tant qu’à être là:

Manger au resto-bar La Patrie

Admirer les étoiles à l’Observatoire du Mont-Mégantic

Aller à la plage de Baie-des-Sables

Le Festival de la poutine

25 au 27 août

Drummondville

Après une édition annulée en 2020 et une réduite en 2021, le Festival de la poutine de Drummondville revient en force pour sa 15e édition. Pour célébrer cet important anniversaire, le groupe fondateur du festival, Les trois accords, montera sur la scène comme il l’avait fait lors de la 10e édition. Au cours des trois jours du festival, 18 autres concerts seront également proposés. Et, évidemment, il y aura de la poutine en masse puisque 10 «poutinier.ère.s» compétitionneront pour repartir avec le prix de la Fourchette d’Or 2022.

Spectacles à ne pas manquer:

Les trois accords

Ariane Moffatt

Koriass

Loud

Ariane Roy

Tant qu’à être là:

Prendre une pinte à la Microbrasserie Le BockAle

Faire du karaoké au Bar Café Ô Saint-Fred

Visiter le Musée national de la photographie

Le FME en Abitibi-Témiscamingue

1er au 4 septembre

Rouyn-Noranda

Au moment d’écrire ces lignes, le Festival de musique émergente n’a pas encore dévoilé sa programmation, mais on se permet tout de même de l’inclure dans les incontournables de la saison estivale. Il est considéré par nombre de mélomanes comme LE meilleur festival au Québec pour la qualité de ses spectacles, les découvertes que l’on peut y faire et l’ambiance festive générale qui y règne. Avec un retour à la quasi-normalité, on est en droit de s’attendre à une édition à la hauteur de sa réputation.

Tant qu’à être là:

Faire une randonnée au parc national d’Aiguebelle

Prendre une bière au Trèfle Noir, Brasserie Artisanale

Manger au Deuxparquatre

Encore plus de choix:

Festibière – Sherbrooke, 27 au 29 mai; Lévis, 30 juin au 3 juillet; Québec, 18 au 21 août Festival en chanson de Petite-Vallée – 30 juin au 9 juillet Le FestiVoix de Trois-Rivières – 30 juin au 10 juillet Soif de musique à Cowansville – 7 au 10 juillet Les Grandes Fêtes TELUS à Rimouski – 4 au 7 août Festival Musique du bout du monde à Gaspé – 11 au 14 août International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu – 13 au 21 août La Grosse lanterne de Béthanie – 19 au 21 août Festival de montgolfières de Gatineau – 1er au 5 septembre Festival Bières et saveurs de Chambly – 2 au 5 septembre