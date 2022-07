J’ai pleuré ce matin dans le métro: rythmer la différence

Trois soirs de danse contemporaine remplis d’intensité, 23 artistes de la relève, c’est que nous attend à la Maison de la Culture de Verdun à la mi-juillet.

Les 14, 15 et 16 juillet prochain sera présenté J’ai pleuré ce matin dans le métro, le fruit du travail du chorégraphe et enseignant Charles-Alexis Desgagnés et de ses 23 interprètes de la relève de danse contemporaine à la suite d’un stage intensif d’insertion professionnelle de 31 jours.

Le descriptif du spectacle est assez mystérieux et c’est voulu! Quelques images ont été lancées sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu. On y voit une attention particulière mise sur les corps, une intensité dans l’émotion et un groupe tissé serré. Lors d’un échange avec le leader du groupe, il a mentionné à Métro qu’en allant en salle, «on peut s’attendre à un spectacle très varié en termes de courbe dramaturgique, émotive et physique. C’est à la fois drôle, animal, cathartique, touchant et étrange».

Selon les dires de monsieur Desgagnés, le titre du spectacle fait «référence à la solitude dans un milieu de groupe et au paradoxe de vivre seul ensemble, et c’est aussi quelque chose de très relatable, ça nous est toustes déjà arrivé de pleurer dans le métro».

Le rythme sonore est signé par Alexis LP, qui a travaillé quelques fois à la conception sonore d’Ariane Moffatt.

Les sans-papiers

Il s’agit de la première œuvre présentée par la jeune compagnie Les sans-papiers, créée par M. Desgagnés, qui célèbre les parcours atypiques de différents artisans de la danse, comme lui.

Des adeptes de la danse de tous horizons performent et sont mis en valeur, autant sur scène que sur leurs réseaux sociaux. C’est d’ailleurs le créateur de la compagnie qui gère lui-même la direction de production, les réseaux sociaux et la billetterie de son entreprise.

Charles-Alexis Desgagnés: sans papier, mais doué

Ce créatif, basé à Montréal, le mentionne souvent ; il n’a pas de papier pour exercer ce qu’il fait. En revanche, cela ne l’a pas empêché de se faire une place dans l’industrie de la danse par ses talents autodidactes.

Son parcours entre New York et Toronto l’a mené à se rendre en finale dans la populaire émission Révolution à TVA. Il a également participé au Cirque du Soleil et au Cirque Éloize.

Des billets sont encore disponibles.

Chorégraphie : Charles-Alexis Desgagnés en collaboration avec les 23 interprètes. Conception musicale et sonore : Alexis LP / Mada Mada Conception lumière : Catherine Fournier-Poirier Directrice des répétitions : Janelle Hacault Interprètes : Charlotte Beaulieu, Helene Belanger, Krystale Crockett, Angélyk Delisle, Sandrine Nelson-Drolet, Sophie Fournier, Megan Gaudreault, Juliette Ieva, Solène Laurin-Laliberté, Deya Lemière, Santiago López, Léo Lussier, Sarah Manipou, Ciro Melgaço, Myrtille Miroulotte, Laura Perron, Mathilde Richer, Sarah Roy, Manon Serignat- Daleas, Johanna Simon, Jade Solis, William-Nicolas Tanguay et Saphia Weladji.