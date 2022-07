Alanis Morissette tout en voix au FEQ

Vingt-sept ans après le lancement de son album Jagged Little Pill vendu à plus de 33 millions d’exemplaires, Alanis Morissette a célébré les chansons qui s’y retrouvent lors de son passage au Festival d’été de Québec vendredi soir. Presque tous les titres ont été présentés pendant la soirée, en plus de quelques morceaux tirés de ses albums subséquents.

Lançant la soirée avec un montage vidéo relatant les meilleurs moments de sa carrière et la reconnaissance qu’ont eue les chansons de cet opus, elle a enchaîné en offrant All I Really Want et Hand In My Pocket. Cette dernière a permis à la foule de s’époumoner une première fois en chantant les paroles du succès avec la chanteuse.

Après Right Through You et You Learn, la femme de 48 ans est passée en mode plus tranquille avec Forgiven, Everything et Mary Jane. Puis, on a pu recommencer à taper du pied avec Reasons I Drink et Head Over Feet.

Quelques semaines après avoir annulé un concert au Royaume-Uni en raison de problèmes de voix, il n’y avait pas de doute, la récipiendaire de sept prix Grammy et 14 prix Juno avait bel et bien retrouvé l’entièreté de ses capacités.

La foule s’est de nouveau transformée en chorale lorsqu’elle a livré Ironic. On aurait toutefois pu s’attendre à ce que le chœur soit plus intense vu l’ampleur du succès qu’a connu ce titre. La portion régulière de la soirée s’est conclue avec You Oughta Know.

À chaque fois qu’il y avait des partitions d’harmonica, la native d’Ottawa s’est elle-même assurée de les performer. Elle s’est aussi emparée de la guitare à mi-chemin de la soirée.

Puis elle est revenue au rappel avec Your House, Uninvited et Thank U qu'elle a dédiée à l'assistance en projetant des gazouillis de gens reconnaissants pour diverses raisons sur l'écran situé au fond de la scène.

