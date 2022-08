«Être ensemble» dans le métro

La cohabitation avec les autres – autant chez soi que dans les lieux publics – a été mise à mal ces deux dernières années. La 3e édition du Projet Zoom Art propose de nous rapprocher avec une joyeuse expo photo dans le métro, nous rappelant qu’il est si bon d’Être ensemble.

Du 24 septembre au 16 octobre, les œuvres d’art contemporain de 17 artistes seront présentées dans les supports d’affichage publicitaires à l’intérieur du métro Montmorency et du terminus.

La commissaire de l’exposition, Geneviève Goyer-Ouimette, a puisé dans les créations récentes des artistes d’art actuel venant de Laval, mais aussi d’ailleurs au Québec, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan.

Les citoyens, en déplacement à pied, à vélo, en transport en commun ou en voiture, pourront découvrir les 35 images, qui sont réunies sous la thématique Être ensemble.

Plusieurs des œuvres sélectionnées offrent un regard nouveau sur la famille, la cohabitation et la rencontre amoureuse avec l’expérience de distanciation sociale qu’a forcée la pandémie.

Par exemple, les performances en famille de Rachel Echenberg rappellent avec humour le confinement forcé et la bulle familiale. Les œuvres d’Anne-Renée Hotte et de Rafael Sottolichio, qui représentent des réunions familiales en plein air, évoquent les regroupements extérieurs des dernières années.

Dans le contexte actuel où la vie est de retour à une quasi-normalité, le thème «Être ensemble» s’est rapidement imposé, indique Geneviève Goyer-Ouimette. «Depuis la pandémie, nous ne tenons plus pour acquis le fait d’être en relation de proximité avec les autres. C’est cet état de fait qui m’a tout d’abord inspiré la thématique Être ensemble. On peut penser à l’amour et à la tendresse, mais aussi à l’ennui, la curiosité et la peur que l’autre suscite. Être ensemble n’est pas toujours rose, mais il s’agit d’une situation riche et nécessaire, indissociable à la poursuite de l’humanité», explique-t-elle.