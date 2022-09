Faire le plein de balados à Hochelag’

La troisième édition du Festipod, festival entièrement consacré aux balados, se déroulera les 17 et 18 septembre à la Maison de la culture Maisonneuve.

La fin de semaine prochaine, les mordu.e.s d’émissions en baladodiffusion en auront pour leur argent à la Maison de la culture Maisonneuve, où le Festipod battra son plein les 17 et 18 septembre.

La troisième édition du festival montréalais entièrement consacré aux podcasts, qui réunit amateurs et professionnels du milieu du balado au Québec, réserve au public des émissions pour tous les goûts.

Les balados d’humour ont la cote et la programmation leur fait honneur. Attendez-vous à vous bidonner avec Ark! Le seul podcast au monde, 3 Bières (dont il s’agit de l’ultime enregistrement en direct, alors profitez-en!), Prends un break, Comedi Nerd et Des si et des rais.

Les complices ricaneuses Rose et Jess du 5@7 podcast se pencheront avec humour sur de grands questionnements de la vingtaine, tandis que le chanteur Ludovick Bourgeois et l’humoriste Christophe Dupéré décortiqueront, tout en badinant, le curriculum vitæ des invité.e.s de leur balado Apporte-moi ton C.V.

Un peu de crime dans ton café et Distorsion mettent pour leur part en valeur un autre genre fort prisé, le documentaire criminel (le fameux true crime).

Autres sujets couverts de façon ludique par les balados au programme : la musique (La paire d’écouteurs), les jeux vidéo (Arcade Québec), la lutte (C’est juste de la lutte), les jeux de rôles (D20Coeur & D20Q) et les sciences (Au sujet des sciences humaines et sociales).

Et il se pourrait que l’atelier gratuit sur le balado documentaire titille votre fibre créatrice! L’animateur de podcasts depuis 2017 Stéphane Berthomet exposera les grandes lignes de la création, du développement et de la scénarisation de ce genre.

Prix

Samedi de 13 h à 17 h : 15 $

Samedi de 19 h à 23 h : 25 $

Atelier de 10 h à 12 h : gratuit

Dimanche de 13 h à 17 h : 15 $

Dimanche de 19 h à 23 h : 25 $

Festipod

17 et 18 septembre 2022

Maison de la culture Maisonneuve

4200, rue Ontario Est

Site web