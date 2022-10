La famille Addams viendra chanter à Montréal

La comédie musicale «La famille Addams» sera présentée à Montréal l'an prochain et à Québec en 2024.

La comédie musicale La famille Addams sera présentée au Québec pour la première fois. Après avoir été un succès à Broadway et en France, le spectacle se retrouvera sur les planches de l’Espace St-Denis dès l’an prochain, puis de la Salle Albert-Rousseau à Noël 2024.

C’est à René Simard qu’on a confié la mise en scène de La famille Addams, tandis que Team White – duo de danse gagnant de la première saison de Révolution – signe les chorégraphies. Le compositeur Guillaume St-Laurent, un habitué des comédies musicales qui a entre autres travaillé sur Mary Poppins, Fame, Mamma Mia et Grease, assure quant à lui la direction musicale du spectacle.

La distribution de cette mouture québécoise de La famille Addams sera annoncée prochainement.

Une famille qui se passe de présentation

La comédie musicale se déroule dans le manoir de cette célèbre et lugubre famille qui se passe de présentation. Mercredi, adolescente, tombe amoureuse pour la première fois et, effrayée par l’éventuelle réaction de sa mère, elle révèle à son père, Gomez, avoir donné son cœur à un jeune homme doux, gentil et ordinaire… tout le contraire des Addams, quoi! Ne voulant pas tenir sa femme à l’écart de ce secret, Gomez organise un dîner pour présenter officiellement l’amoureux de sa fille à Morticia.

La famille Addams est une comédie musicale basée sur les personnages créés dans les années 1930 par Charles Addams. La musique et les paroles originales sont d’Andrew Lippa. Le livre du spectacle, qui roule depuis une douzaine d’années, est de Marshall Brickman et Rick Elice.

Les Addams sont bien connus du public, puisque leur univers s’est décliné en plusieurs bandes dessinées, films et séries télé, dont une toute nouvelle – intitulée Mercredi et réalisée par Tim Burton – qui sortira sur Netflix le 23 novembre.

Douze représentations de La famille Addams sont prévues à Montréal à l’automne 2023, juste à temps pour la spooky season. Les billets sont en vente dès maintenant.