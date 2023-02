Du nouveau matériel pour les 20 ans de «Star Académie» 

«Et c’est pas fini!» La cohorte originale de Star Académie célèbre son 20e anniversaire avec une nouvelle chanson, Du rêve à la réalité, et une réunion des participant.e.s, rassemblé.e.s mercredi dans un restaurant de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

«Le souhait de ce projet est de dire merci et de souligner à quel point le public a contribué à faire en sorte que l’expérience fut extraordinaire», confie en entrevue son instigatrice, Suzie Villeneuve.

Diffusé pour la première fois le 16 février 2003, Star Académie est rapidement devenu un phénomène de société, lançant notamment les carrières de Marie-Mai et de Maritza. Les téléspectateur.trice.s étaient appelé.e.s à voter pour leurs chanteur.euse.s préféré.e.s et le gala final, vu par plus de 2,8 millions de personnes, a sacré Wilfred LeBouthillier.

Suzie Villeneuve. Photo: JF Galipeau/Métro

Émily Bégin. Photo: JF Galipeau/Métro

Marie-Élaine Thibert. Photo: JF Galipeau/Métro

François Babin. Photo: JF Galipeau/Métro

Dave Bourgeois. Photo: JF Galipeau/Métro

Jean-François Bastien. Photo: JF Galipeau/Métro

Pascal Nguyen-Deschênes. Photo: JF Galipeau/Métro

Élyse Robineault. Photo: JF Galipeau/Métro

Une nouvelle chanson

À travers sa chaîne YouTube, Suzie Villeneuve propose de prendre des nouvelles des ancien.ne.s académicien.ne.s, dont quelques-un.e.s se sont réorienté.e.s dans d’autres domaines.

Celle qui a publié un album éponyme en 2008 a également composé les paroles et la musique de la nouvelle pièce Du rêve à la réalité en compagnie de Guy Tourville. Une mélodie à saveur nostalgique qui parle beaucoup du passé et un peu du présent.

«Cela s’est avéré une très belle chanson radiophonique, lance avec émotion la populaire Marie-Élaine Thibert. Les paroles nous représentent. C’est simple, c’est beau. C’est un peu folk, un style qui plait un peu à tout le monde.»

On peut d’ailleurs y entendre 12 des 14 membres originaux, dont Dave Bourgeois, Élyse Robineault et Stéphane Mercier.

«J’ai dit oui tout de suite, admet Émily Bégin, le sourire aux lèvres. Je suis une fille de gang et Star Académie a été mon école.»

Bien que certains de ses membres se croisent parfois sur des plateaux de télévision, plusieurs s’étaient perdus de vue. La pandémie a toutefois permis un rapprochement grâce à la création d’un groupe Messenger.

«Mais chaque fois qu’on se voit, c’est comme si on s’était croisé hier, assure Suzie Villeneuve, qui a passé les dernières années à mélanger musique et entrepreneuriat. L’énergie qu’on a est le même qu’il y a 20 ans. On a été 14 candidats qui ne s’étaient pas choisis et la passion de la musique nous réunissait. Cela a tellement été intense qu’un lien unique s’est créé et il le demeurera à jamais.»

À quoi ressemble la suite?

«Bonne question, répond avec enthousiasme Émily Bégin, que l’on a pu voir dans les comédies musicales Cabaret et My Fair Lady. On fête nos 20 ans toute l’année et il y a plein d’affaires qui nous tentent. Mais on ne se met pas de pression.» À suivre, donc.

Même si elle sera en tournée, Marie-Élaine Thibert ne dit pas non à un ou deux événements spéciaux.

«Je veux revivre des choses avec mes amis et ma famille de Star Académie, maintient celle qui a participé à cette émission de variétés à l’âge de 20 ans. Ce serait bien de faire un spectacle qu’on produit ou qu’on invente. Dans le temps, on chantait ce qu’on nous disait de chanter. On nous disait: “Tu sors par-ci, tu rentres par-là, après ils vont applaudir, ensuite tu danses.” Là, on ferait un spectacle à notre image, à l’image de gens de 40 ans.»