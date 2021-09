Le film sur l’affaire Norbourg dévoile ses premières images

Scandale financier qui a squatté les manchettes québécoises durant les années 2000, l’affaire Norbourg se voit portée à l’écran par Maxime Giroux. Ses premières images ont été dévoilées mercredi.

Les méfaits de l’entreprise de gestion de fonds de placement et de son PDG Vincent Lacroix constituent le cadre parfait pour un film qui sent bon le thriller financier. L’entreprise avait détourné près de 130 millions de dollars auprès de 9200 investisseurs.

Écrit par Simon Lavoie, Norbourg verra dans les premiers rôles Vincent-Guillaume Otis pour M.Lacroix (District 31, Babine) et François Arnaud (The Borgias, J’ai tué ma mère) dans la peau de son bras droit et ex-inspecteur Éric Asselin. D’autres noms se joindront au duo, comme Christine Beaulieu, Alexandre Goyette et Guy Thauvette, pour mettre en images ces frasques financières qui auront marqué le Québec.

Norbourg est prévu pour une sortie dans les salles à l’hiver 2022.