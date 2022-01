Télé: on craque pour la comédie à suspense «The Afterparty»

Il n’y a pas que Ted Lasso qui vaut le détour sur la plateforme Apple TV+! La nouvelle série The Afterparty, créée par Christopher Miller, y est diablement divertissante.

Lorsque la fête des retrouvailles d’une école secondaire se termine abruptement par la mort de son hôte Xavier, une célébrité aussi populaire que désagréable, chaque invité devient suspect. Tour à tour, ces derniers seront interrogés par une détective frondeuse.

Chaque épisode permet ainsi de voir le film des événements ayant précédé le drame du point de vue de chaque convive. Ces films empruntent à différents genres, notamment la comédie musicale et le thriller.

La richesse des personnages, portés par les solides performances de Tiffany Haddish, Dave Franco, Ben Schwartz, Ilana Glazer et Ike Barinholtz, l’originalité de la forme et le parfait mélange de comédie et de suspense font de The Afterparty une belle réussite. On est impatient de découvrir le punch!

The Afterparty sera diffusée dès ce vendredi sur Apple TV+.