«Tout le monde en parle»: les invités du dimanche 10 avril 2022

Période chargée pour Vincent-Guillaume Otis qui, en plus de boucler l’important chapitre de District 31 après six ans à incarner l’enquêteur Patrick Bissonnette dans la série quotidienne, est l’une des vedettes du film Norbourg. Le comédien sera à Tout le monde en parle, dimanche, pour parler de son année foisonnante.

Norbourg, qui raconte bien sûr l’ascension malhonnête, puis la chute brutale de l’entreprise Norbourg et de son fondateur, Vincent Lacroix (interprété à l’écran par François Arnaud), prendra l’affiche en salle le 22 avril. Le long métrage réalisé par Maxime Giroux et scénarisé par Simon Lavoie réunit aussi Christine Beaulieu, Alexandre Goyette et Guy Thauvette dans des rôles clés. Vincent-Guillaume Otis y personnifie Éric Asselin, ex-bras droit de Vincent Lacroix.

Guy A. Lepage accueillera également à sa table, dimanche, Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada; Kim Lévesque Lizotte, créatrice du documentaire Allô, voici mon pénis, disponible sur Crave; Yves P. Pelletier, qui lance le livre Déboussolé; la cheffe Colombe St-Pierre, nouvelle coach et mentore à la compétition culinaire Les Chefs!, et Oleg Koleboshyn, un Québécois d’origine ukrainienne parti rapatrier des membres de sa famille en Roumanie, à la frontière avec l’Ukraine.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a rassemblé 821 000 fidèles devant leur écran, selon les données préliminaires de Numeris. Mais c’est TVA qui a tenu le haut du pavé des cotes d’écoute avec Star Académie (1 411 000 téléspectateur.trice.s), La vraie nature (1 018 000) et Vlog (857 000). La poule aux œufs d’or (646 000) demeure également une valeur sûre du dimanche. À Noovo, 658 000 irréductibles ont assisté au triste départ de Tranna Wintour de la compétition de Big Brother Célébrités.

Tout le monde en parle, le dimanche, à 20h, à ICI Télé.