«Sortez le popcorn»: nos artistes ne se lassent pas de jaser cinéma

La journaliste culturelle Catherine Beauchamp continue d’alimenter sa passion pour le cinéma québécois à travers la troisième saison de son balado, Sortez le popcorn, dont les épisodes sont à la fois dévoilés au fil des semaines sur les différentes plateformes d’écoute (C23 de Cogeco Média, Spotify, Apple, Google Podcasts…) et sur les ondes du 98,5 FM, où Catherine Beauchamp tient la chronique d’arts et spectacles au Québec Maintenant, en fin d’après-midi, avec Patrick Lagacé.

Une première capsule avec Claude Legault et des apparitions de ses complices Julie Perreault et Robert Naylor a été mise en ligne vendredi dernier, le 19 août.

Les prochains vendredis, on aura droit à des entretiens portant sur les comédies québécoises qui s’exportent à l’international avec Louis Morissette, Ken Scott et François-Pier Pelinard-Lambert, du magazine Le film français (26 août), les directeurs de la photographie au cinéma avec Sara Mishara, André Turpin et Yves Bélanger (2 septembre), le sexe à l’écran avec Danielle Ouimet, François Arnaud et la coordonnatrice d’intimité Roxane Néron (9 septembre) et le cinéma de genre avec Podz, Luc Picard et Marc Lamothe, de Fantasia (16 septembre).

Les vignettes sont ensuite diffusées deux jours plus tard, le dimanche, à 12h, à la radio, au 98,5 FM.

Rares confidences

Il est vraiment question de création, de septième art et des rouages des plateaux de tournage dans les épisodes d’environ une heure de Sortez le popcorn. On y entend les acteur.trice.s et créateur.trice.s aborder des sujets liés à leur métier et dont ils ont rarement la chance de parler dans des entrevues de 10 minutes dans des talk-shows télévisés, par exemple.

Habituée du milieu, Catherine Beauchamp établit rapidement une complicité avec ses convives, qu’elle connaît déjà très bien pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la production de ses documentaires Oui Cannes (2019) et Notre cinéma en quarantaine (2020), ou pour sa plateforme web Le tapis rose de Catherine.

Entre autres, à son premier invité, Claude Legault, l’intervieweuse demande s’il doit encore passer des auditions pour décrocher des rôles. Celui-ci confie aussi sentir, dès le moment du tournage, si le projet où il joue sera un succès ou un échec… sans nommer de titres, bien sûr!

«Je les aime, tes questions!», lance d’ailleurs rapidement le comédien et auteur de 19-2 et de Dans une galaxie près de chez vous à son interlocutrice, après moins de dix minutes de discussion.

Sortez le popcorn est une présentation de Téléfilm Canada.